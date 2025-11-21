শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ০১:২২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক ‘If he changes his style… ‘: Ricky Ponting makes huge call on Rishabh Pant’s Test captaincy debut ahead of Guwahati showdown | Cricket News কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা কৃষককে গুলি করে হত্যা ‘Every Scene Is A New Film’: Suhasini Maniratnam And Khushboo Sundar Deliver Electrifying Session At IFFI 2025 | Regional Cinema News Shraddha Kapoor’s Brother Summoned In Dawood-Linked Drug Case; Sunjay Kapur’s Wife Priya Makes Big Comment | Bollywood News দৌলতপুর সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত Gaurav Khanna Shares Hilarious Behind-The-Scenes Moment From CID Shoot | Video Asia Cup Rising Stars 2025: Bangladesh A secure final berth after India A bowled out for 0 in Super Over | Cricket News কর্ণফুলীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ‘Their Sacrifice Must Never Slip Through The Cracks’: Farhan Akhtar On 120 Bahadur At IFFI 2025 | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক


ঢাকা: ভয়াবহ ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের সময় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে ইতোমধ্যে ঢাকা ও নরসিংদীতে দুই শিশুসহ কমপক্ষে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গাজীপুরে কারখানা শ্রমিক ও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনশ’র কাছাকাছি মানুষের আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমি এই মর্মান্তিক হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।

তিনি আরও বলেন, আমি নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের সবরে জামিল দান করুন।

তিনি বলেন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত এবং নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

তিনি আরও বলেন, ‘বিল্ডিং কোড মেনে বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে কি না তা কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগণকে আরও সচেতন করা সরকারের দায়িত্ব। আমি আশা করি, জনগণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা কৃষককে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা কৃষককে গুলি করে হত্যা

‘Every Scene Is A New Film’: Suhasini Maniratnam And Khushboo Sundar Deliver Electrifying Session At IFFI 2025 | Regional Cinema News

‘Every Scene Is A New Film’: Suhasini Maniratnam And Khushboo Sundar Deliver Electrifying Session At IFFI 2025 | Regional Cinema News

Shraddha Kapoor’s Brother Summoned In Dawood-Linked Drug Case; Sunjay Kapur’s Wife Priya Makes Big Comment | Bollywood News

Shraddha Kapoor’s Brother Summoned In Dawood-Linked Drug Case; Sunjay Kapur’s Wife Priya Makes Big Comment | Bollywood News

দৌলতপুর সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

Gaurav Khanna Shares Hilarious Behind-The-Scenes Moment From CID Shoot | Video

Gaurav Khanna Shares Hilarious Behind-The-Scenes Moment From CID Shoot | Video

কর্ণফুলীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST