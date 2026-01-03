ভেনেজুয়েলায় অভিযান আপাতত শেষ, যুক্তরাষ্ট্রেই হবে মাদুরোর বিচার: রুবিও

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে রয়েছেন এবং তাকে যুক্তরাষ্ট্রে এনে ফৌজদারি অপরাধের বিচার করা হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে আলোচনার পর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন রিপাবলিকান সিনেটর মাইক লি।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, মাদুরোকে আটকের পর ভেনেজুয়েলায় নতুন করে কোনো বড় সামরিক অভিযানে যাওয়ার প্রয়োজন দেখছে না ওয়াশিংটন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে সিনেটর মাইক লি লেখেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাকে জানিয়েছেন নিকোলাস মাদুরো বর্তমানে মার্কিন হেফাজতে রয়েছেন। যেহেতু তিনি আটক হয়েছেন, তাই ভেনেজুয়েলায় আপাতত আর কোনো সামরিক পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলে মনে করছেন রুবিও।
বিশ্লেষকদের মতে, এই বক্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে সামরিক নয়, বরং আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়াকেই এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে। মাদুরোর বিরুদ্ধে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক ফৌজদারি মামলা চলমান রয়েছে, যার ভিত্তিতেই তার বিচার সম্পন্ন হতে পারে।