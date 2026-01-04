রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৫৬ অপরাহ্ন
বাকৃবি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, উপস্থিতির হার ৮৯.৮% বিএনপির মনোনয়ন পেয়েও অস্বস্তিতে শরিক দলের প্রার্থীরা এনসিসি ব্যাংকে কোম্পানি সচিব নিয়োগ – Corporate Sangbad ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত

  আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
ভেনেজুয়েলায় স্থানীয় সময় শনিবার গভীর রাতে মার্কিন বাহিনীর সামরিক অভিযানে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক সদস্যরা রয়েছেন।

প্রাথমিক মূল্যায়নের বরাত দিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। হামলা মূলত কারাকাস বিমানবন্দরের পশ্চিমে অবস্থিত উপকূলীয় এলাকা কাতিয়া লা মার-এর একটি তিনতলা আবাসিক ভবনে পরিচালিত হয়।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৮০ বছর বয়সী রোজা গঞ্জালেজ এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। ওই হামলায় আরও একজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আহত উইলম্যান গঞ্জালেস জানিয়েছেন, তার বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তিনি এখন কোথায় যাবেন তা জানেন না।

হামলার প্রভাবিত এলাকায় ৭০ বছর বয়সী প্রতিবেশী জর্জ বলেন, ‘এই বিমান হামলায় আমি সবকিছু হারিয়েছি।’

নিহতের সংখ্যা এবং হামলার বিস্তারিত পরিস্থিতি এখনও যাচাই করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হামলার নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।





Anurag Kashyap Calls Dhurandhar A ‘Significant Film’, Says Aditya Dhar Is ‘Not An Opportunist Like Others’ | Bollywood News

Alia Bhatt Shares A Beautiful Family Photo With Ranbir Kapoor And Raha: ‘Up You Go Love’ | Bollywood News

বিএনপির মনোনয়ন পেয়েও অস্বস্তিতে শরিক দলের প্রার্থীরা

Ant-Man Star Evangeline Lilly Shares Health Update After ‘Traumatic Brain Injury’ | Read Note | Hollywood News

এনসিসি ব্যাংকে কোম্পানি সচিব নিয়োগ – Corporate Sangbad

Warwick Davis Says HBO’s Harry Potter Series Will Stay True To Books: ‘Very Faithful Adaptations’ | Web-series News

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
