ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত

ভেনেজুয়েলায় স্থানীয় সময় শনিবার গভীর রাতে মার্কিন বাহিনীর সামরিক অভিযানে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক সদস্যরা রয়েছেন।
প্রাথমিক মূল্যায়নের বরাত দিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। হামলা মূলত কারাকাস বিমানবন্দরের পশ্চিমে অবস্থিত উপকূলীয় এলাকা কাতিয়া লা মার-এর একটি তিনতলা আবাসিক ভবনে পরিচালিত হয়।
নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৮০ বছর বয়সী রোজা গঞ্জালেজ এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। ওই হামলায় আরও একজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আহত উইলম্যান গঞ্জালেস জানিয়েছেন, তার বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তিনি এখন কোথায় যাবেন তা জানেন না।
হামলার প্রভাবিত এলাকায় ৭০ বছর বয়সী প্রতিবেশী জর্জ বলেন, ‘এই বিমান হামলায় আমি সবকিছু হারিয়েছি।’
নিহতের সংখ্যা এবং হামলার বিস্তারিত পরিস্থিতি এখনও যাচাই করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হামলার নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।