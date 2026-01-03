ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানে যুক্তরাজ্য জড়িত নয়: কিয়ার স্টারমার

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে যুক্তরাজ্যের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করার আগে তিনি আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চান বলে জানিয়েছেন।
বিবিসির খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো আটক হওয়ার দাবির পরও এখন পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান স্টারমার।
যুক্তরাজ্যের সম্প্রচারমাধ্যমগুলোর জন্য রেকর্ড করা এক বক্তব্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে সব তথ্য নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চান না।
তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি এটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অভিযানে যুক্তরাজ্য কোনোভাবেই জড়িত ছিল না।’
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাজ্যের এই অবস্থান ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।