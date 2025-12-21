ভেনেজুয়েলার দ্বিতীয় তেলের ট্যাংকার আটক যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে আরেকটি তেলের ট্যাংকার আটক করেছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই নিয়ে একই মাসে দ্বিতীয়বারের মতো দেশটির তেলবাহী জাহাজ আটক করল যুক্তরাষ্ট্র।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সামাজিক যোযোগমাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক পোস্টে মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা সচিব ক্রিস্টি নয়েম এই আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, পেন্টাগনের সহায়তায় জাহাজটি আটক করা হয়েছে।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার বন্দরে প্রবেশ এবং ছেড়ে যাওয়া তেল ট্যাংকারগুলোর ওপর ‘অবরোধ’ আরোপ করার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ক্রিস্টি নয়েম পোস্টে লিখেছেন, এই অঞ্চলে মাদক সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ তেলের অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযান চালিয়ে যাবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা তোমাকে খুঁজে বের করব এবং থামাব।
পোস্টটির সাথে প্রায় আট মিনিটের একটি ভিডিও ফুটেজ ছিল যেখানে সমুদ্রে একটি বিশাল ট্যাঙ্কারের ডেকের ঠিক ওপরে একটি হেলিকপ্টার উড়তে দেখা গেছে।
ভেনেজুয়েলা এই আটকের নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে ‘চুরি ও অপহরণ’ বলে মন্তব্য করেছে। ভেনেজুয়েলা এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার সম্পদ চুরি করার চেষ্টা করার অভিযোগ এনেছিল।
ভেনেজুয়েলা সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে, এই কাজ করে আমেরিকা রেহাই পাবে না। তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।