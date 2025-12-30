মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:২৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
James Cameron’s Avatar: Fire And Ash Earns Rs 4.75 Crore On Day 11 In India | Hollywood News TOI’s Indian Sportsperson of the Year: The women’s World Cup winning team | Cricket News জকসু নির্বাচন স্থগিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ভেনেজুয়েলার বন্দরে হামলার দাবি ট্রাম্পের Earnings, Career, and Luxury Lifestyle Dominance, with a nagging flaw: India women eye T20 whitewash against Sri Lanka but their catching is a concern | Cricket News Sunny Deol Gets Emotional Posing With Dad Dharmendra’s Poster, Greets Salman Khan At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News বেগম জিয়ার দাফন নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হবে: ফখরুল How Arjun Erigaisi broke an eight-year jinx to storm onto the World Rapid podium | Chess News Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ভেনেজুয়েলার বন্দরে হামলার দাবি ট্রাম্পের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
ভেনেজুয়েলার বন্দরে হামলার দাবি ট্রাম্পের


ভেনেজুয়েলার একটি বন্দরে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ল্যাটিন আমেরিকায় মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর থেকে এটাই মার্কিন বাহিনীর প্রথম স্থল হামলা।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এই হামলা চালানো হয়।

অন্যদিকে, মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে একটি মাদকবাহী নৌকার ওপর আরেকটি হামলা চালিয়েছে, সেখানে কমপক্ষে দুইজন নিহত হয়েছে।

এর আগে, শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) এক রেডিও সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প প্রথম ভেনেজুয়েলায় হামলার কথা উল্লেখ করেন। পরে সোমবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি ভেনেজুয়েলার একটি বন্দরে হামলার কথা স্বীকার করেন।

ফ্লোরিডায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে সাক্ষাৎকালে ট্রাম্প বলেন, ‘ডক এলাকায় একটি বড় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে কারণ এখানে তারা নৌকাগুলোতে মাদক বোঝাই করে। এই মাদকবাহী ন্যেকাগুলো লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে।

তবে এই হামলা মার্কিন সেনাবাহিনী নাকি সিআইএ চালিয়েছে তা প্রকাশ করতে ট্রাম্প অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ‘আমি জানি কে হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু আমি বলব না। তবে নৌকাগুলো বন্দরে নোঙর করা ছিল।’

তবে এই হামলার বিষয়ে ভেনেজুয়েলার ড়ত্ষ থেকে এখনও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
James Cameron’s Avatar: Fire And Ash Earns Rs 4.75 Crore On Day 11 In India | Hollywood News

James Cameron’s Avatar: Fire And Ash Earns Rs 4.75 Crore On Day 11 In India | Hollywood News

Earnings, Career, and Luxury Lifestyle

Earnings, Career, and Luxury Lifestyle

Sunny Deol Gets Emotional Posing With Dad Dharmendra’s Poster, Greets Salman Khan At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News

Sunny Deol Gets Emotional Posing With Dad Dharmendra’s Poster, Greets Salman Khan At Ikkis Screening | Watch | Bollywood News

বেগম জিয়ার দাফন নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হবে: ফখরুল

বেগম জিয়ার দাফন নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হবে: ফখরুল

Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News

Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News

‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News

‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST