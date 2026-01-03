ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে একাধিক শক্তিশালী বিস্ফোরণ

ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে গভীর রাতে একাধিক শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে পুরো শহর অন্তত সাতটি শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে।
রাজধানীর প্রধান সামরিক ঘাঁটির কয়েকটি স্থাপনায় আগুন ধরেছে এবং সেসব জায়গা থেকে উঠছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কারাকাসের দক্ষিণ দিকে ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ফরচুনা অবস্থিত। বিস্ফোরণের অধিকাংশ শব্দ এসেছে সেখান থেকেই।
আল-জাজিরা জানিয়েছে, ফরচুনার ভেতরে ও আশপাশের এলাকায় শুক্রবার শেষ রাত এবং শনিবার ভোরবেলায় সিরিজ বিস্ফোরণ হয়েছে।
কারাকাসে থাকা সিএনএনের সংবাদদাতা ওসমারি হার্নান্দেজ বলেন, ‘বিস্ফোরণটি এত জোরে ছিল যে, তার পরে আমার জানালা কাঁপছিল। শহরের বেশ কিছু এলাকা বিদ্যুৎবিহীন ছিল।
এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, কারাকাসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ‘লা কার্লোটা’ সামরিক বিমানঘাঁটি ও দেশটির প্রধান সামরিক ঘাঁটি ‘ফুয়ের্তে তিউনা’ লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। বিস্ফোরণের পরপরই শহরের বড় একটি অংশ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আকাশে খুব নিচু দিয়ে যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার উড়তে দেখা যায়।