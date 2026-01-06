ভোটগ্রহণ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে: জবি ইউটিএল চ্যাপ্টার

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) সদস্যরা।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ইউটিএল-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘সকালে ভোটার উপস্থিতি কম ছিল, তবে দুপুরের পর ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন গড়ে ওঠে। দায়িত্বপ্রাপ্তরা লাইনের শেষ হওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চালিয়ে যান। আমরা প্রত্যেক কেন্দ্রে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি।’
তিনি আরও জানান, শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। রিটার্নিং ও প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। কিছু ব্যতিক্রম যেমন প্রোক্টোরিয়াল বডির একজন সদস্যের হুমকি, বা অনেকে অনধিকৃতভাবে প্রবেশ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বাইরে হয়েছে।
ড. বিল্লাল হোসেন উল্লেখ করেন, ‘সকালের অভিযোগগুলো আমরা নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়েছিলাম, তারা তা দ্রুত সমাধান করেছেন। এজন্য কমিশনারকে ধন্যবাদ জানাই।’
তিনি শেষ করে বলেন, ‘যারা এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’