ভোটের মাধ্যমে অন্যায়ের জবাব দিতে বললেন রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ও বিএনপির বহিষ্কৃত নেত্রী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা অভিযোগ করেছেন, তার পূর্বনির্ধারিত নির্বাচনী সভার মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর লোকজন।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে সরাইল উপজেলার অরুয়াইল বাজারে স্থানীয় গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এ অভিযোগ করেন। মঞ্চ ভেঙে দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজের গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তব্য দেন তিনি।
সভায় রুমিন ফারহানা বলেন, ‘অরুয়াইলে আজ আমার নির্ধারিত সভা ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রার্থীর লোকজন আমার মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমি আজ আপনাদের দরজায় দরজায় গিয়েছি এবং শেষমেশ গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছি।’
অরুয়াইল চিত্রা নদীর ওপর একটি সেতু এবং এলাকার সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি এমপি থাকাকালীন এই সেতুর জন্য আবেদন করেছিলাম। নির্বাচিত হলে এই সড়ক, সেতু ও কালভার্টের কাজ সম্পন্ন করব। নতুন বাংলাদেশে কোনো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি কিংবা বালু ব্যবসার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নিরীহ মানুষকে টাকা দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়ানো বন্ধ করা হবে। নির্বাচিত হলে সরাইল-আশুগঞ্জকে নতুন রূপে সাজাব।”
তবে কার অনুসারীরা এই ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানাননি তিনি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে এই অন্যায়ের উপযুক্ত জবাব দিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান রুমিন ফারহানা।