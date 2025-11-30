রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:০০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News Shah Rukh Khan makes witty remark after Andre Russell’s retirement call: ‘Any other jersey would indeed look weird on you’ | Cricket News বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad ‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’ ‘Your Exit Felt Personal’: Abhishek Bajaj Reunites With Ashnoor Kaur After Her Bigg Boss 19 Eviction | Television News সূচকের বড় পতনে লেনদেন – Corporate Sangbad IND vs SA: Sachin Tendulkar surpassed! Virat Kohli scripts history, becomes the only cricketer to … | Cricket News ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত IND vs SA: Virat Kohli punches air, roars with another ODI hundred as India take control of series opener | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ইবিতে মানববন্ধন


ইবি: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ভোলা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।

এসময় সংগঠনটির উপদেষ্টা রাশেদুল ইসলাম রাফি, সাবেক সেক্রেটারি ওসমান গনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি আরিফ জুমান ও আল আমিন নোমান ,বর্তমান সেক্রেটারি এস এম শামীমসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনটির সেক্রেটারি এস এম শামীম বলেন, ২২ লাখ ভোলাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি এই সেতু আজ জরুরি প্রয়োজন। ভোলায় গ্যাস, মাছসহ বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় উন্নয়ন পিছিয়ে আছে। জরুরি রোগী পরিবহন ও শিক্ষার্থী-চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে লঞ্চ ও স্পিডবোট চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ভোলা কার্যত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

তিনি আরও বলেন, সেতু বিষয়ে উপদেষ্টা ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরিবেশগত অজুহাত দেখিয়ে প্রকল্প বিলম্ব অগ্রহণযোগ্য। ১৭ হাজার কোটি টাকার এই সেতু নির্মিত হলে ভোলা শিল্প উন্নয়ন অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে এবং দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেকে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা রাশেদুল ইসলাম রাফি বলেন, বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপজেলা ভোলা প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে গ্যাস সমৃদ্ধ এলাকা হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা আজও সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জেলার অধিকাংশ ঘরে গ্যাস সংযোগ না থাকলেও এখানকার গ্যাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে। ভোলায় শিল্পায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও যোগাযোগঘাটতি বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। তাই ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণকে তারা সময়োপযোগী পদক্ষেপ । সেতুটি হলে রাজধানীসহ দেশের সব জেলার সঙ্গে ভোলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতেও দ্রুত সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

ঢাবি চলচ্চিত্র সংসদের নেতৃত্বে রেহনুমা-সুমন্ত

সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী

সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী

ভোটার তালিকার কারণে আটকে গেল ব্রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

ভোটার তালিকার কারণে আটকে গেল ব্রাকসুর মনোনয়ন বিতরণ

দেশে নতুন সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্ভিদ রোজেল

দেশে নতুন সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল উদ্ভিদ রোজেল

আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসে ইবিতে সাইকেল র‍্যালি

আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবসে ইবিতে সাইকেল র‍্যালি

ইবির সাইবার সিকিউরিটির যাত্রা শুরু: নেতৃত্বে রিপন-সামিউল

ইবির সাইবার সিকিউরিটির যাত্রা শুরু: নেতৃত্বে রিপন-সামিউল

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST