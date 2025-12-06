‘ভ্রমণে সক্ষম না হওয়ায় খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে বিলম্ব হচ্ছে’

ঢাকা: এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিমান ভ্রমণে শারীরিকভাবে সক্ষম না হওয়ায় তার লন্ডন যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে এভারকেয়ার হাসপাতালের বাইরে এক ব্রিফিংয়ে মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন এ কথা জানান।
তিনি বলেন, ‘শুক্রবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কারিগরি ত্রুটির কারণে আসতে না পারা যেমন একটি বিষয়, তেমনি ওই সময় বোর্ড জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়—ওই মুহূর্তে তার ফ্লাই করা ঠিক হবে না।’
তিনি জানান, শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় বিদেশ যাত্রা কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও খালেদা জিয়ার শারীরিক সক্ষমতাই নির্ধারণ করবে—কখন তাকে বিদেশে নেওয়া যাবে।
ডা. জাহিদ আরও বলেন, ‘এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত থাকলেও চিকিৎসাগত নিরাপত্তা ও ঝুঁকিমুক্ত অবস্থাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও বোর্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন এবং তার শারীরিক অবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি দেশের সবাই তার সুস্থতা কামনা করেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারক করছেন এবং চিকিৎসকদের মতামতকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন।’
গত ছয় বছর যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সেবা দিয়েছে—তার উল্লেখ করে ডা. জাহিদ বলেন, ‘বোর্ডের সদস্যরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে বিষয়টি সামলাচ্ছেন। যখনই তিনি সক্ষম হবেন তখনই ফ্লাই করবেন’
বিদেশযাত্রা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রস্তুতির ঘাটতি নেই। মেডিকেল বোর্ড যখন নিশ্চিত হবে যে তাকে নিরাপদে ট্রান্সফার করা সম্ভব—তখনই নেওয়া হবে। কারণ ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টার বিমানযাত্রায় উচ্চতাজনিত শারীরিক পরিবর্তন একজন অসুস্থ মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।’ তিনি সবাইকে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, বিদেশ নেওয়ার বিষয়ে কাতার সরকার এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে সহযোগিতা করছে।
ডা. জাহিদ বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হচ্ছে, যা বিভ্রান্তিকর। তিনি দেশবাসীকে অনুরোধ করেন শুধুমাত্র মেডিকেল বোর্ডের তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।’
হাসপাতালে ভর্তি অন্য রোগী ও স্বজনদের যে অসুবিধা হচ্ছে—সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘সবার সহযোগিতা ছাড়া খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নির্বিঘ্ন রাখা কঠিন।’
অধ্যাপক জাহিদ আরও জানান, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি–বিদেশি বিশেষজ্ঞরা সার্বক্ষণিকভাবে চিকিৎসা তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানও ঢাকায় উপস্থিত থেকে তার চিকিৎসা কার্যক্রমে যুক্ত আছেন।