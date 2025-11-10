সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ। Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল


ঢাকা: রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) আট দলের সমাবেশে লাখ লাখ মানুষের জড়ো হবে বলে জানিয়েছেন পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত আট দলের নেতারা।

সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে পুরানা পল্টনে ইসলামী আন্দোলনের কার্যালয়ে আট দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।

তিনি বলেন, ‘জনগণের পাঁচটি দাবি নিয়ে আমরা আটটি দল আন্দোলনে আছি। আমাদের দাবির পঞ্চম দফা আন্দোলন চলমান। কিন্তু সরকার এখনো জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং গণভোটের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। আগামীকাল আমাদের আট দলের সমাবেশ থেকে দেশ ও জাতি একটা নির্দেশনা পাবে। সরকারও এখান থেকে সঠিক মেসেজটা পাবে। সেজন্য আজকে আমরা আট দল মিলে সমাবেশের প্রস্তুতিমূলক বৈঠক করেছি। প্রস্তুতির মধ্যে হলো- এখানে হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ হবে। পল্টন মোড়ের দক্ষিণ পাশে স্টেজ হবে। একদিকে প্রেস ক্লাব, নাইটিংগেল মোড় ও দৈনিক বাংলা মোড় পর্যন্ত সমাবেশ হবে। সমাবেশ দুপুর দুইটায় শুরু হয়ে চারটায় শেষ হবে।’

হামিদুর রহমান বলেন, ‘রাজধানী কেন্দ্রীক এই সমাবেশে ঢাকা এবং আশেপাশের জনগণ অংশগ্রহণ করে। আমরা দেশ ভিত্তিক সমাবেশের ডাক দিতে পারতাম, কিন্তু সরকারকে বোঝাতে চাই রাজধানীর সমাবেশ দিয়ে যদি সরকার মেসেজ নিতে পারে, বুঝতে পারে, তাহলে আমরা মনে করি এই সমাবেশ থেকেই একটা মতামত উঠে আসবে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করব সরকার আমাদের যে পাঁচ দফা দাবি সেটা মেনে নেবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার যে পদ্ধতি আমরা দেখেছি একটি আদেশ জারি করতে সংসদ থাকলে সংসদে পাস হয়, সংসদ না থাকলে আদেশ জারি হয়। ঐকমত্য কমিশন আদেশ জারির কথা বলেছে। সরকারের ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা এনাফ ছিল। সেখানে দুই সপ্তাহের অধিক কালক্ষেপন করে ঝুলিয়ে রেখেছে।’

জামায়াতের পক্ষ থেকে বিএনপিকে আলোচনায় ডাকা হলেও তারা আসেনি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা ওনাদের বলেছিলাম আপনারা ডাকেন আমরা আসবো, তাও ওনারা আসেনি। এখনো আলোচনার পথ খোলা আছে, ওনারা যেকোনো সময় বসতে চাইলে আমরা রাজি আছি।’

অফিস আদালত খোলার দিনে রাস্তার ওপরে সমাবেশে জনদুর্ভোগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা দুপুরে রিলাক্স সময়ে দিয়েছি। অফিস ছুটির আগে এবং লাঞ্চের পরে। দুইটায় শুরু হয়ে বিকেল চারটায় শেষ হয়ে যাবে। আশা করি জনদুর্ভোগ হবে না।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আলোচনা ভেস্তে যায়নি। আলোচনার সাফল্য আছে। জুলাই সনদ রচিত হয়েছে, সইয়ের মাধ্যমে একটা দলিল রচিত হয়েছে। অনেকগুলো মতদ্বৈততা ছিল। আলোচনা এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সনদ হয়েছে। কিছু কিছু নোট অব ডিসেন্ট কেউ কেউ দিয়েছে সেটা ওখানে রেকর্ড আছে। এটা জুলাই সনদকে প্রভাবিত করে না। সংকটটা তৈরি হয়েছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। এখানে ঐকমত্য কমিশনের অন্য দলকে সন্তষ্ট করার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। ওনারা সুপারিশে বলতে পারতেন জুলাই সনদ জারি এবং গণভোট নির্বাচনের আলোকে পৃথকভাবে হবে। এখানে ফুলস্টপ করলে কিন্তু জটিলতা হয় না। ‘অথবা’ দিয়ে একটা রাস্তা খুলে দিলেন এখানে সংকটের তেরি হয়েছে।’

গণভোটের বিধান নাই এমন প্রশ্নের জবাবে হামিদুর রহমান বলেন, ‘এই কথা যদি বলা হয় যে গণভোটের বিধান নাই, সেটা বিদ্যমান সংবিধানে নাই। পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে গণভোট ছিল। ফ্যাসিজমের আমলে যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে সেটা নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। চূড়ান্ত রায় আসলে আমরা বুঝবো সেটা কোথায় গিয়ে ঠেকে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দ্বিতীয়ত এই প্রশ্ন যদি কোনো রাজনৈতিক দল তোলেন তাহলে তারা ফ্যাসিবাদের অবস্থানকে সমর্থন করেন। আমিও তাহলে একটা কথা বলতে পারি, পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হওয়ার কথা। ২৬ সালে কি পাঁচ বছর পূর্তি হয়? এটা কি সংবিধানে আছে? সংবিধানের কথা বলে ওবায়দুল কাদের, শেখ হাসিনা জাতিকে বার বার বিপদে ফেলেছে। তাদের অপশাসন চাপিয়ে দিয়েছে। যারা এ ধরনের প্রশ্ন তোলেন সংবিধান সংবিধান। তাহলে সংবিধান বড় না জনগণের অভিপ্রায় বড়? জনগণের জন্য সংবিধান না সংবিধানের জন্য জনগণ? এ বক্তব্য আজকে আমি দিচ্ছি, আমাদের মাননীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল সাহেব বহুবার দিয়েছেন।‘

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমদ, প্রেসিয়াম সদস্য প্রিন্সিপাল সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক আব্দুল জলিল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদিক হাক্কানি, যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা তৌহিদুজ্জামান, অধ্যক্ষ মো. রোকনুজ্জামান রোকন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারি, জাগপার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, নেজামে ইসলাম পার্টির অর্থ সচিব কাজী আনোয়ারুল করিম ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) জেনারেল সেক্রেটারি মো.কাজী নিজামুল হক প্রমুখ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News

Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News

গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর

গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর

নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি

রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।

কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।

Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News
No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News
No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News
গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর
গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর
নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী
নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি
রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।
কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।
Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News
Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News
মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল
মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল
মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST