শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:১৮ পূর্বাহ্ন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মধ্যরাতে ‘বঙ্গবন্ধু’ হলের নাম পরিবর্তন করে ‘হাদি’র নামে নামকরণ

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে শহিদ ওসমান হাদি হল নামকরণের দাবি জানিয়েছেন হল সংসদের নেতারা।

শুক্রবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে তারা হল গেইটে ‘শহিদ ওসমান হাদি হল’ লেখা একটি ব্যানার টাঙিয়ে দেন।

এ সময় হল সংসদের ভিপি (সহ-সভাপতি) মো. মুসলিমুর রহমান বলেন, ‘আমাদের শরিফ ওসমান হাদি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন।’

তিনি বলেন, ‘যেসব ফ্যাসিস্টদের হাতে হাদি ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন, তারা বর্তমানে দিল্লিতে পালিয়ে রয়েছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই কালচারাল ফ্যাসিস্টদের জনক শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণেই আমরা তাদের নাম বাদ দিয়ে শহিদ শরিফ ওসমান হাদির নামে হলের নামকরণ করতে চাই।’

হল সংসদের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) বলেন, ‘আমরা হলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গণস্বাক্ষর গ্রহণ করেছি। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী এই দাবির পক্ষে ভোট দিয়েছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘এর আগেও আমরা দুইবার উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। তবে অপশক্তির ইশারায় তখন বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়নি।’

আল সাবাহ বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাব, যেন আগামী সিন্ডিকেট সভায় এই বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নাম পরিবর্তন করে আমাদের হাদি ভাইয়ের নামে করা হয়।’





