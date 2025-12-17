মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপির প্রার্থী ওয়াহাব আকন্দ

ময়মনসিংহ: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ। তিনি এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি ভোট পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল্যাহ আল মোতাহসিমের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি।
এর আগে প্রার্থীসহ উপস্থিত নেতাকর্মীদের নির্বাচনি আচরনবিধির নানা বিষয়াদি তুলে ধরে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল্যাহ আল মোতাহসিম বলেন, এবারের নির্বাচনের আচরনবিধিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাই প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের আচরনবিধি সর্ম্পকে জানতে এবং মানতে হবে। অন্যথায় যেকোনো সময় আচরবিধি লঙ্গনের ঘটনায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।
এসময় সদর আসনের জনগণের কাছে দোয়া এবং ভোট প্রার্থণা করে ধানের শীষের প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, ‘সদর আসনের জনগণ আমার আস্থা এবং বিশ্বাসের স্থান। বিগত ১৮ সালের নির্বাচনেও তারা আমার পাশে ছিল, আশা করছি এবারও এই আসনের জনগণ তাদের রায় ধানের র্শীষের পক্ষে দেবে।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন-সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোছা: হোসনে আরা, প্রবীণ বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম ভূইয়া, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এম.এ হান্নান খান, শাহ শিব্বির আহম্মেদ ভুলু, একেএম মাহাবুবুল আলম, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদ তানভীর তান্না, মহানগর বিএনপির সদস্য শরাফ উদ্দিন কোহিনূর, জগলুল হায়দার, মহানগর যুবদলের সভাপতি মোজাম্মেল হক টুটু প্রমুখ।