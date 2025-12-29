সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:২৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Riteish Deshmukh Shares Unseen Photo From Salman Khan’s 60th Birthday Celebration | See Here | Bollywood News সোহেল খানের পরিচালনায় ‘তুমি ফিরে এসো’ জামালপুর-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গণ অধিকারের প্রার্থী লিটন Anthony Joshua accident news: Former heavyweight boxing champion Anthony Joshua involved in a car accident in Nigeria: All you need to know | Boxing News Naagin 7: How Much Is Lead Actress Priyanka Chahar Choudhary Charging Per Episode? Find Out | Television News ময়মনসিংহের ১১টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল Vijay Hazare Trophy: Playing without Virat Kohli, Delhi beat Saurashtra by three wickets; Priyansh Arya, Navdeep Saini shine | Cricket News Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News Vijay Hazare Trophy: How much did Vaibhav Sooryavanshi score in his latest appearance for Bihar against Meghalaya? | Cricket News চীনে মেডিক্যাল ভিসা আবেদনের সঙ্গে গ্যারান্টি লেটার দিতে হবে
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ময়মনসিংহের ১১টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
ময়মনসিংহের ১১টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল


ময়মনসিংহ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ। উৎসব মূখর পরিবেশে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে ময়মনসিংহের ১১টি আসনে নির্বাচনে অংশ নিতে দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জেলা রির্টাানিং কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয়েও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে প্রার্থীরা।

ময়মনসিহ-৪ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ও ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবলু দুপুরে জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

অন্যদিকে ময়মনসিহ-৪ (সদর) আসনে জামায়াত প্রার্থী কামরুল আহসান এমরুল, কমিউনিস্ট পার্টির এমদাদুল হক মিল্লাত ছাড়াও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

জেলার ১১টি আসনে জেলা রির্টাানিং ও সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ১১৬টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিএনপি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানান বিএনপি নেতৃবৃন্দ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Riteish Deshmukh Shares Unseen Photo From Salman Khan’s 60th Birthday Celebration | See Here | Bollywood News

Riteish Deshmukh Shares Unseen Photo From Salman Khan’s 60th Birthday Celebration | See Here | Bollywood News

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘তুমি ফিরে এসো’

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘তুমি ফিরে এসো’

জামালপুর-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গণ অধিকারের প্রার্থী লিটন

জামালপুর-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গণ অধিকারের প্রার্থী লিটন

Naagin 7: How Much Is Lead Actress Priyanka Chahar Choudhary Charging Per Episode? Find Out | Television News

Naagin 7: How Much Is Lead Actress Priyanka Chahar Choudhary Charging Per Episode? Find Out | Television News

Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News

Can This Love Be Translated? OTT Release Date: When And Where To Watch Kim Seon-ho’s New K-Drama | Web-series News

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST