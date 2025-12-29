ময়মনসিংহের ১১টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল

ময়মনসিংহ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ। উৎসব মূখর পরিবেশে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে ময়মনসিংহের ১১টি আসনে নির্বাচনে অংশ নিতে দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জেলা রির্টাানিং কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয়েও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে প্রার্থীরা।
ময়মনসিহ-৪ (সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ও ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবলু দুপুরে জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন।
অন্যদিকে ময়মনসিহ-৪ (সদর) আসনে জামায়াত প্রার্থী কামরুল আহসান এমরুল, কমিউনিস্ট পার্টির এমদাদুল হক মিল্লাত ছাড়াও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।
জেলার ১১টি আসনে জেলা রির্টাানিং ও সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ১১৬টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিএনপি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানান বিএনপি নেতৃবৃন্দ।