ময়মনসিংহে স্থগিত আসনে বিএনপি নেতা ওয়াহাব আকন্দের প্রচার মিছিল

ময়মনসিংহ: বিএনপি ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় স্থগিত রাখা বিভাগীয় নগরী ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনে ধানের শীষের পক্ষে প্রচার মিছিল করেছে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ।
এ সময় মিছিল পূর্ব সমাবেশে দলীয় নেতাকর্মীদের হতাশ না হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ নগরীর রেলওয়ে কৃঞ্চচূড়া চত্বর থেকে এই প্রচার মিছিলটি শুরু হয়ে গাঙ্গিনাপাড়, নতুন বাজার ঘুরে টাউন হল প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।
এর আগে রেলওয়ে কৃঞ্চচূড়া চত্বরে প্রচার মিছিল পূর্ব এক সমাবেশে আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, ‘২০১৮ সালে এই আসনে (ময়মনসিংহ-৪ সদর) দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। ওই নির্বাচনে ময়মনসিংহ সদর আসন সর্বোচ্চ ভোটের দিক থেকে সারাদেশে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলাম। তখন সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা হয়েছিল এই আসনে ধানের শীষ ভোট পেয়েছিল ১ লাখ ৫৭ হাজার। কেউ কেউ বলেছিল ১ লাখ ৫৪ বা ১ লাখ ৩২ হাজার।’
তিনি আরও বলেন, ‘ওই নির্বাচনে আপনারা দেখেছেন যে, স্বৈরাচারী কায়দায় ফ্যাসিস্ট সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য ফ্যাসিস্টের দোসর রওশন এরশাদকে ভোট চুরি করে ২ লাখ ৪৩ হাজার ভোট দেখিয়ে জয়যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি, রওশন এরশাদ প্রকৃত ভোট পেয়েছিল মাত্র ২৫ হাজার। এ কারণে তৎকালীন জেলা রির্টানিং কর্মকর্তা ১ লাখ ৩ হাজার ৯৫০ ভোট ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং আমরা ধরেই নিতে পারি ময়মনসিংহের মাটি ধানের শীষের ঘাঁটি। আগামী নির্বাচনেও এই আসনে ধানের শীষ রেকর্ড পরিমাণ ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হবে। এ জন্য এখন থেকেই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।‘
ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, ‘ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনের প্রার্থী হিসাবে নাম প্রকাশের তালিকা ফাইনাল, ঘোষণার মঞ্চে যাবে। কিন্তু নামের পাশে হাত দিয়ে লেখা স্থগিত। মূল বিষয় হচ্ছে, একজন বড় মাপের নেতা এই আসনে নির্বাচন করতে মনোনয়ন চেয়েছিলেন, উনি তা প্রকাশও করেছিলেন। এ জন্য এই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দলের র্শীষ নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই আসনের যার নাম (আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ) প্রকাশ হয়েছে, তার মনোনয়নই চূড়ান্ত বলে আগামী দিনে প্রকাশ হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘মঙ্গলবার রাতে বিষয়টি নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল আলমকে ডেকে দলের নীতি নির্ধারণী মহল জানিয়েছেন, যার নাম প্রকাশ হয়েছে, তাকে নির্বাচনি মাঠে কাজ করতে বলো। পরবর্তীতে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।’
প্রচার মিছিলে ছিলেন মহানগর বিএনপির নেতা নজরুল ইসলাম ভূইয়া, সৈয়দ শরীফ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহসভাপতি খন্দকার মাসুদ ও মহানগর যুবদলের সভাপতি মোজাম্মেল হক টুটু প্রমুখ।