মাদক পাচারে বাড়ছে নারীদের ব্যবহার

মাদক পাচারে বাড়ছে নারীদের ব্যবহার। ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) পিস ইয়াবাসহ আবারও ডিএনসি চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃক দম্পত্তি আটক। গত ০৬ মাসে ২২টি মামলায় ৩৪জন মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার।
১১/০৭/২০২৬ তারিখ ১৬.০০-১৬.৩০ ঘটিকায় গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক জনাব রামেশ্বর দাস এর নেতৃত্বে উপপরিদর্শক জনাব শেখ আবুল কাশেম ও জনাব রুপণ কান্তি পাল সহযোগে গঠিত রেইডিং টিম কর্ণফুলী থানাধীন পুরাতন উপজেলা পরিষদ এর সামনে রাস্তার উপর চট্টগ্রাম অভিমূখী হানিফ বাসে (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-২২৮৫) অভিযান চালিয়ে বাসের ডি-১,২ তে বসা দম্পত্বিকে তল্লাশী করে, মহিলার শরীরে স্কচটেপ পেচিয়ে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত অবস্থায় ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
আসামীদের পরিচয়: ১) রুবি আক্তার (৩৩), স্বামী: মোহাম্মদ ইদ্রীস আলী, পিতা: হাছান আলী, মাতা: আনোয়ারা বেগম, সাং- পুরান পল্লান পাড়া, মাতবর বাড়ী, ওয়ার্ড নং-০২, টেকনাফ, কক্সবাজার। ২) মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা: সাইদুল হক, মাতা: মোস্তফা খাতুন, সাং- পুরান পল্লান পাড়া, মাতবর বাড়ী, ওয়ার্ড নং-০২, টেকনাফ, কক্সবাজার।
এঘটনায় উপপরিদর্শক জনাব শেখ আবুল কাশেম বাদী হয়ে কর্ণফুলী থানায় বাদী হয়ে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও গোপণসূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত আসামীগণ পরস্পর যোগসাজশে নিয়মিত চট্টগ্রাম শহরে মাদক সরবরাহ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য দম্পত্তির ০৮ মাসের বাচ্চাকে সাথে রাখেন। আটককৃতদের সূত্র ধরে মূলহোতাদের আটকের চেষ্টা চলছে।