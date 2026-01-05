মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে তোলা হবে আজ

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে মার্কিন সামরিক অভিযানে আটক করার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসে ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে।
মাদক ও অস্ত্র-চোরাচালানসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতে ফেডারেল মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। ৫ জানুয়ারি (সোমবার) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে তাদের হাজির করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
গত ৩ জানুয়ারি মার্কিন সামরিক অভিযান ‘অ্যাবসলিউট রিজল্ভ’–এ মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে আটক করা হয় এবং পরে তাকে নিউ ইয়র্কে আনা হয়। এটি এমন একটি বিরল ঘটনা, যেখানে একটি সক্রিয় রাষ্ট্রনায়ককে অন্য দেশের আইন অনুযায়ী বিচারাধীন করা হচ্ছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে দেশের মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও নিরাপত্তা মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।
এ ঘটনায় কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ এবং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধিতাও উঠেছে, পাশাপাশি কিছু গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।