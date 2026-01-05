সোমবার, ০৫ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:১৭ পূর্বাহ্ন
মাদুরোকে রক্ষা করতে গিয়ে কিউবার ৩২ নাগরিক নিহত
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

মাদুরোকে রক্ষা করতে গিয়ে কিউবার ৩২ নাগরিক নিহত

  • আপডেট সময়: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬
মাদুরোকে রক্ষা করতে গিয়ে কিউবার ৩২ নাগরিক নিহত


ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযানে কিউবার ৩২ নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। এ জন্য কিউবায় ৫ এবং ৬ জানুয়ারি শোক ঘোষণা করা হয়েছে। খবর আল জাজিরা।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক পোস্টকে জানান, কিউবার অনেক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ট্রাম্প ওই সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, ‘তারা মাদুরোকে সুরক্ষিত রাখছিল। এটা ভালো পদক্ষেপ ছিল না।’

কিউবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা প্রেসা ল্যাটিনা জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলা সরকারের অনুরোধে দেশটির সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ‘মিশন পরিচালনা’ করার সময় কিউবার ‘যোদ্ধারা’ নিহত হয়েছেন।

একটি সরকারি বিবৃতির বরাতে সংস্থাটি জানিয়েছে, কিউবানরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর বোমা হামলার শিকার হয়ে মারা গেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই ভেনেজুয়েলার অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত কিউবা। মার্কিন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মাদুরো তার নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য কিউবান দেহরক্ষী ও উপদেষ্টাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। মার্কিন বাহিনী যখন মাদুরোকে আটক করতে যায়, তখন সেখানে থাকা কিউবানরা বাধা দিলে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে বলে জানান ট্রাম্প।

কিউবান সরকার এই মার্কিন অভিযানকে ‘আগ্রাসন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের একটি নতুন অপরাধমূলক কাজ’ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

এদিকে ভেনেজুয়েলায় এই অভিযানের পর কিউবা সরকারকেও সতর্কবার্তা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি বলেন, কিউবার কর্মকর্তাদের এখন ‘উদ্বিগ্ন’ হওয়া উচিত। তাহলে কিউবাতেও কি ভেনেজুয়েলার মতো সামরিক অভিযান চালাবে যুক্তরাষ্ট্র-নিউইয়র্ক পোস্টের এমন প্রশ্নে ট্রাম্প ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

ট্রাম্প বলেন, কিউবায় হামলার কোনো পরিকল্পনা নেই। কিউবা নিজেই পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশটির অবস্থা বর্তমানে খুবই নাজুক।

অন্যদিকে কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ ক্যানেল বারমুদেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে কড়া ভাষায় ভেনেজুয়েলায় হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ‘অপরাধমূলক হামলা’ চালানোর জন্য ওয়াশিংটনকে অভিযুক্ত করে জরুরি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে শনিবার ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরার কথা জানান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর সাত ঘণ্টা পরে আটক মাদুরোর ছবি প্রকাশ করেন তিনি। ছবিতে তার চোখ বাঁধা, হাতে হাতকড়া আর পরনে ধূসর রঙের নরম কাপড়ের তৈরি ট্রাউজার দেখা যায়।

সর্বশেষ মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্ত্রীসহ তাকে ব্রুকলিনের একটি বন্দিশিবিরে রাখা হবে। নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগে করা একটি মামলায় তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হতে পারে।





