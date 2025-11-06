শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৪ পূর্বাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

মার্কিন কংগ্রেস থেকে অবসর নিচ্ছেন ন্যান্সি পেলোসি

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৫
মার্কিন কংগ্রেস থেকে অবসর নিচ্ছেন ন্যান্সি পেলোসি


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের প্রথম নারী স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ঘোষণা করেছেন, তিনি ২০২৬ সালের কংগ্রেস পুনর্নির্বাচনে অংশ নেবেন না। এর মাধ্যমে একজন প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট আইকন হিসেবে প্রায় চার দশকের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটছে।

১৯৮৭ সালে প্রথম নির্বাচিত হওয়া এই ৮৫ বছর বয়সী কংগ্রেস সদস্য তার অবসরের ঘোষণা দেন এমন এক সময়ে যখন ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা মঙ্গলবার ‘প্রপোজিশন ৫০’ নামে একটি রাজ্য পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টা বিপুল ভোটে অনুমোদন করেছে। এর লক্ষ্য আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জন্য পাঁচটি হাউজ আসন ফিরিয়ে আনা।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

পেলোসি ‘এক্স’ (সাবেক টুইটার) এ পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘আমি কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হচ্ছি না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি আমার শেষ বছরের দায়িত্ব পালনের অপেক্ষায় রইলাম।’

রাজনৈতিক জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের নেতৃত্বে ‘প্রপোজিশন ৫০’ গ্রহণ করা হয়, যা টেক্সাসের রিপাবলিকানদের অনুরূপ কৌশলের পাল্টা জবাব। হাউজ নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে পেলোসি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। বিশেষ করে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার তিক্ততা ছিল সুবিদিত।

ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

পেলোসি তার কর্মজীবনের আফসোস প্রসঙ্গে একবার রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, তিনি আরও বেশি নির্বাচনে জিতে রিপাবলিকানদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন এবং ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো কোনো প্রাণী যেন কখনও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট না হতে পারে’ তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি দুইবার—২০১৯ সালের শেষের দিকে এবং ২০২১ সালের শুরুর দিকে—হাউজ ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সিনেটে রিপাবলিকানরা তাকে খালাস দেয়।

২০২০ সালের ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণের সময় ট্রাম্প তার সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করলে, পেলোসি বক্তৃতা শেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তৃতার মুদ্রিত কপি ছিঁড়ে ফেলেন, পরে দাবি করেন যে এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটি করে ‘মিথ্যা’ ছিল।

২০২২ সালে এক ডানপন্থী ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক তার সান ফ্রান্সিসকো বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে তার স্বামী পল পেলোসিকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে, তাদের পরিবারেও রাজনৈতিক ক্ষোভের প্রভাব পড়ে।

নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তার দ্বিতীয় স্পিকারের মেয়াদ (২০১৯-২০২৩) শেষ হওয়ার পর তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ ডেমোক্র্যাটদের জন্য পথ তৈরি করেন। এর আগে তিনি ২০০৭-২০১১ মেয়াদেও স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

নিউইয়র্কের প্রতিনিধি হাকিম জেফ্রিজ (৫৫) তার সাবেক হাউজ ডেমোক্র্যাটিক নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জেফ্রিজ পেলোসিকে একজন “আইকনিক, কিংবদন্তী, রূপান্তরমূলক ব্যক্তিত্ব” হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পেলোসি তার সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ২০১০ সালের অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (যা ‘ওবামাকেয়ার’ নামে পরিচিত) আইন প্রণয়নে সাহায্য করাকে দেখেন। তিনি ১৯৮০ এর দশকে এইডস মহামারীর সময় মানবাধিকার এবং সমকামীদের অধিকারের একজন শক্তিশালী প্রারম্ভিক প্রবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

২০২৬ সালের শেষ দিকে তার ২০তম মেয়াদের সমাপ্তির সাথে সাথে, কংগ্রেস ও ডেমোক্র্যাটরা তাদের অন্যতম সর্বোচ্চ-প্রোফাইল উদারপন্থী এবং একজন ‘লড়াকু তহবিল সংগ্রহকারীকে’ হারাতে চলেছে।





সাবেক মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী আর নেই

Renowned Singer, Veteran Female Actor Sulakshana Pandit Passes Away Aged 71 | Movies News

Kolkata International Film Festival 2025 To Kick Off With Uttam Kumar-Suchitra Sen's Saptapadi | Regional Cinema News

চীনের ওপর কৌশলগত নজরদারি যুক্তরাষ্ট্রসহ ৩ দেশের

'জামায়াতের এমপিরা সরকারি প্লট ও বিনা ট্যাক্সের গাড়ি ব্যবহার করবে না'

ডাল মিলকে ২ লাখ টাকা জড়িমানা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
