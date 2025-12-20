মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

পটুয়াখালী: কলাপাড়ায় মাদ্রাসা সুপারের অনিয়ম ও দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে বিএনপি নেতা ও ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় কলাপাড়া টেলিভিশন জার্নালিষ্ট ফোরামে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বালিয়াতলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ইউসুফ শিপাই।
লিখিত বক্তব্যে ইউসুফ শিপাই বলেন, বালিয়াতলী ইউনিয়নিয়নে ছোট বালিয়াতলী এম.এম.এ দাখিল মাদ্রাসার সুপারের আ.ব.ম ফয়েজ উল্লাহ গোপনে এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে বাণিজ্য করেছে এবং অবৈধভাবে ঘুষ গ্রহনের মাধ্যমে আয়া, নৈশপ্রহরী ও পিয়ন নিয়োগ দিয়েছে। এর পরিপেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার সকালে ওই মাদ্রাসায় অভিভাবক ও আপমার জনসাধারন সুপারের বিরুদ্ধে একটি মানববন্ধন করেন। এ মানববন্ধনে তিনি বক্তব্য দেওয়ায় শুক্রবার তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট তথ্য তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেন সুপার ফয়েজ উল্লাহ। সেখানে তার বাবার কথা উল্লেখ করেন যে, ১৩ শতাংশ জমি মাদ্রাসায় দান করেছেন। তা আদৌও সঠিক না। তবে তার বাবা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ১৩ শতাংশ জমি দান করেন। ওই মাদ্রায় তার বাবা কোনো জমি দান করেননি। তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ওই সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসময় ভুক্তভোগী, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।