মিয়ানমারের নির্বাচনে বাংলাদেশি পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ

ঢাকা: জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানিয়েছে মিয়ানমার। দেশটির প্রথম ধাপের জাতীয় নির্বাচন আগামী ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সে দেশের সরকার প্রথমবারের মত জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। সেখানে প্রথম দফায় আগামী ২৮ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর দ্বিতীয় দফার নির্বাচন হবে ২০২৬ সালের ১১ জানুয়ারি।
সূত্র জানায়, সম্প্রতি বাংলাদেশের কাছে চিঠি দিয়ে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে মিয়ানমার। তবে মিয়ানমারের সরকারের অনুরোধে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে কি না- সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার।
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মিয়ানমারের সামরিক সরকার নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার পরিকল্পনার হিসেবে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায়। শুধু বাংলাদেশ নয়, আসিয়ানভুক্ত সদস্য দেশগুলোও মিয়ানমারের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে।