মির্জা আব্বাসের বিপক্ষে এনসিপির হয়ে লড়বেন রিকসাচালক ‘স্যালুট হিরো’ সুজন

ঢাকা: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকার আলোচিত ঢাকা-৮ আসনে প্রভাবশালী বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের ‘স্যালুট হিরো’খ্যাত রিকশাচালক সুজন। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপি’র অস্থায়ী কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন সুজন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সাহসিকতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মানের নিদর্শন হিসেবে ‘স্যালুট হিরো’ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনায় আসেন তিনি।
এনসিপি’র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন বলেন, “জুলাই আন্দোলনে শ্রমিক, রিকশাচালকসহ সব শ্রেণির মানুষ সম্মুখ সারিতে লড়াই করেছেন। শহীদ ইসমাইল ভাইয়ের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাদের ত্যাগের মূল্যায়ন করতেই এনসিপি বিভিন্ন বর্গের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।”
রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মতিঝিল, রমনা, শাহবাগ, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসনটি সবসময়ই ঢাকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। এ আসনে বিএনপির অভিজ্ঞ নেতা মির্জা আব্বাস ছাড়াও জামায়াতের ড. হেলাল উদ্দিন এবং তরুণ প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদী প্রচারণার প্রস্তুতি জোরদার করছেন। তাদের প্রতিযোগিতায় নতুন করে যুক্ত হলো রিকশাচালক সুজনের নাম।
দলের নেতারা বলছেন, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতেই এনসিপি এবার ভিন্নধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে এই আসনে একদিকে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থাকছেন একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ—যা নির্বাচনী আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।
আগামী নির্বাচন ঘিরে ঢাকা-৮ এখন আরও সরগরম। অভিজাত-জনপ্রতিনিধির পাশাপাশি তৃণমূলের একজন রিকশাচালকের প্রার্থিতা ভোটারদের মধ্যে নতুন আগ্রহ তৈরি করেছে।