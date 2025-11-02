মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করে অসত্য ভিডিও প্রচার

ঢাকা: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কণ্ঠ নকল করে তার নাম ও ছবি ব্যবহার করে কিছু কুচক্রী মহল বানোয়াট ও কাল্পনিক ভিডিও প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি।
রোববার (২ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুরোনো প্রেস কনফারেন্সের ছবি ও বক্তব্য সম্পাদনা করে কিংবা কেউ কেউ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করছে। এসব ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে, বিএনপি মহাসচিব নাকি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের এমপি প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করেছেন। বিএনপির দাবি, এসব ভিডিও সম্পূর্ণ বানোয়াট, অসত্য ও ভিত্তিহীন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু কুচক্রী মহল গণমাধ্যমে বিএনপি মহাসচিবের নাম ও ছবি ব্যবহার করে এ ধরনের কাল্পনিক ভিডিও প্রচার করছে।’
দলের পক্ষ থেকে নেতাকর্মী ও এমপি মনোনয়নপ্রত্যাশীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, এসব এডিটকৃত ও বিভ্রান্তিকর ভিডিওতে প্রভাবিত না হতে।