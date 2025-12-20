মীর শাহে আলমই হচ্ছেন বগুড়া-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী

বগুড়া: বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী কে হচ্ছেন এমন প্রশ্নে হতাশা দেখা যায় ওই আসনে দলটির নেতাকর্মীদের মাঝে। বিএনপির দ্বিতীয় দফা প্রার্থী তালিকাতেও এ আসনে কাউকে ঘোষণা না করায় অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যায়। এদিকে নির্বাচনি জোটভুক্ত নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে জোটের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার গুঞ্জন শোনা গেলেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এমন দাবি দলীয় নেতাকর্মীদের।
তবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বগুড়ার নেতাকর্মীদের ভার্চুয়ালি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে বগুড়া-২ সংসদীয় আসনে নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্নার বদলে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মীর শাহে আলমকে বিএনপির প্রার্থী করা হবে এমন কথা শোনা যায়। মীর শাহে আলম গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে বগুড়া-২ আসনে ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন থেকে দলীয় মনোনয়ন তুলেছেন।
এদিকে আফাকু কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমানসহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি (প্রধান কার্যালয়)-এর চেয়ারম্যান ড. এম জুবায়দুর রহমান, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক খান, (সিআইডি-২) এর ইনচার্জ মাহমুদ হোসেন খান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহাম্মদ সৈয়দ উল্লাহ, বগুড়ার জোনাল ইনচার্জ সিকদার শাহাবুদ্দিন, বিআরপিডি এর পরিচালক বায়োজিত সরকারের ভুয়া উপস্থিতি দেখিয়ে বোর্ড সভার রেজুলেশন, জাল স্বাক্ষর করে ৩৮ কোটি ৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা ঋণ পুনঃতফসিলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বগুড়ার আদালতে মামলা করা হয়। সেই মামলা তদন্ত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বগুড়া জেলা কার্যালয়। এই কারণে মাহমুদুর রহমান মান্নার ভোটে অংশ নিয়ে জটিলতায় পড়তে পারেন।
বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত সপ্তাহে ঢাকায় তারেক রহমানের সঙ্গে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নেতাদের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। বৈঠকে মীর শাহে আলমকে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে কথা বলা হয়। এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার ব্যক্তিগত ভেরিফাইড ফেসবুকে মীর শাহ আলমকে ছোট ভাই হিসেবে সম্মোধন করেন। তিনি ওই ফেসবুক স্ট্যাটাসে নেতাকর্মীদের মীর শাহে আলমের সঙ্গে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মীর শাহে আলমের প্রার্থীতা নিশ্চিত হয়েছে বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমন গ্রীন সিগন্যালে বগুড়া-২ আসনে নির্বাচন কমিশন থেকে দলীয় মনোনয়ন তুলেছেন মীর শাহে আলম। বগুড়ার জনপ্রিয় এই নেতা মীর শাহে আলমের মনোনয়ন ফরম উত্তোলনকে ঘিরে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।