মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:০৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Frustrating’: Anupam Kher Reacts After His Connecting IndiGo Flight Gets Cancelled | Bollywood News Vaibhav Suryavanshi blazes to quick fifty but falls to stunning catch at U19 Asia Cup | Cricket News ‘Lovely Jodi’: Arbaaz Khan Steps Out With Sshura Khan For Nephew Nirvan’s Birthday | Bollywood News মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কল্পকাহিনীর ১০০ ভাগের ৯০ ভাগ মিথ্যা: আমির হামজা Lionel Messi’s GOAT Tour Ends: Argentina star leaves India after whirlwind four-city farewell | Football News Nora Fatehi Joins Rajinikanth’s Jailer 2, Actress Shooting A ‘High-Energy Dance Number’ | Bollywood News Aryan Khan Avoids Paparazzi, Hides From Cameras As He Gets Spotted | Video Goes Viral | Bollywood News India Under-19 5/0 in 0.1 Overs ‘আমরা বিভাজন ভুলে, হিংসা ভুলে মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে থাকব’ Ashes: Australia drop fit Usman Khawaja, recall Pat Cummins and Nathan Lyon for Adelaide Test | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কল্পকাহিনীর ১০০ ভাগের ৯০ ভাগ মিথ্যা: আমির হামজা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কল্পকাহিনীর ১০০ ভাগের ৯০ ভাগ মিথ্যা: আমির হামজা


কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-৩ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা বলেছেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর ১৯৭১ সালের ভূমিকা এতদিন পর্যন্ত মিথ্যা রচনা ছিল। আপনারা বদরুদ্দীন উমরের ইতিহাস পড়বেন। তার লিখিত বইতে আমরা পড়েছি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে সেগুলো ১০০ ভাগের ৯০ ভাগ মিথ্যা। জামায়াত ইসলামী ওই সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল না, তারা ছিল ভারতের বিরুদ্ধে। এখন আমরা এটা জেনেছি এতদিন আমাদের এই সত্য জানতে দেওয়া হয়নি।’

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত বিজয় র‍্যালিতে তিনি এসব মন্তব্য করেন।

আমির হামজা আরও বলেন, ‘আজকের এই বিজয়ের র‍্যালি এই করনে যে, আমরা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে। ভারতের যে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম এ কারনে আমাদের বিরোধী বানিয়ে রেখেছিল। আগামীর বাংলাদেশ আমরা ভারতের তাবেদার মুক্ত করে এদেশকে স্বাধীনচেতা হিসাবে তুলে ধরতে চাই। আগামীতে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকবে ইনশাল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘এদেশে যারাই জন্ম নেবে তারাই সম্মানিত নাগরিক। সবাইকে নিয়ে আমরা আবার এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার মনে হয় পেছনের ইতিহাস টানা ঠিক না। সব ইতিহাস ভুলে আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করব। এখানে কোনো দল-মত না থাকাই ভালো, সবাই আমরা এক।’

এসময় বিজয় র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন-কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দীন জোয়ার্দ্দার, সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক, শহর জামায়াতের আমির এনামুল হকসহ দলটির বিভিন্ন পযার্য়ের নেতৃবৃন্দ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘Frustrating’: Anupam Kher Reacts After His Connecting IndiGo Flight Gets Cancelled | Bollywood News

‘Frustrating’: Anupam Kher Reacts After His Connecting IndiGo Flight Gets Cancelled | Bollywood News

‘Lovely Jodi’: Arbaaz Khan Steps Out With Sshura Khan For Nephew Nirvan’s Birthday | Bollywood News

‘Lovely Jodi’: Arbaaz Khan Steps Out With Sshura Khan For Nephew Nirvan’s Birthday | Bollywood News

Nora Fatehi Joins Rajinikanth’s Jailer 2, Actress Shooting A ‘High-Energy Dance Number’ | Bollywood News

Nora Fatehi Joins Rajinikanth’s Jailer 2, Actress Shooting A ‘High-Energy Dance Number’ | Bollywood News

Aryan Khan Avoids Paparazzi, Hides From Cameras As He Gets Spotted | Video Goes Viral | Bollywood News

Aryan Khan Avoids Paparazzi, Hides From Cameras As He Gets Spotted | Video Goes Viral | Bollywood News

‘আমরা বিভাজন ভুলে, হিংসা ভুলে মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে থাকব’

‘আমরা বিভাজন ভুলে, হিংসা ভুলে মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে থাকব’

Kim Soo Hyun And Kim Sae Ron’s Leaked Chats AI Fabricated? Forensic Agency Could Not Verify | Korean News

Kim Soo Hyun And Kim Sae Ron’s Leaked Chats AI Fabricated? Forensic Agency Could Not Verify | Korean News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST