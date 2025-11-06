মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের মাথার তাজ: জামায়াত নেতা

চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির রুহুল আমিন বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের মাথার তাজ। তারা আমাদের অভিভাবক। তারা এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থাকব।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে জীবননগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
তিনি আরও বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব। অসুস্থ প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতে আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে চাই।’
বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলীর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, মন্টু সরকার, মজিবর রহমান, আবদুল কাদের ও আব্দুর রশীদ, জামায়াত ইসলামীর উপজেলা আমির মাওলানা সাজেদুর রহমান ও সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, পৌর আমির মাওলানা ফিরোজ হোসেন ও যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন প্রমুখ।