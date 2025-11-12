চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিএনপির একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধারা বিরল সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের একজন নাগরিক যদি চায়, যদি ভাগ্য সহায় হয় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবেন, সংসদ সদস্য হতে পারবেন, মন্ত্রী হতে পারবেন, প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন। কিন্তু চাইলেও কেউ মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবেন না।’
বুধবার (১২ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ‘আগামী সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে। কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন আসনে কে কাকে সমর্থন দেবে এটা তার ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা। এই ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ইচ্ছার যেন সঠিক প্রতিফলন হয়, সেই জন্যই দীর্ঘ ১৬ বছর সংগ্রাম করা হয়েছে। আমার ভোটের অধিকারটা যেন আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি। আপনার ভোটের অধিকারটা যেন আপনি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।’
তিনি বলেন, ‘বিষয়টা এমন না যে সারাজীবন আপনাকে একই দলে ভোট দিতে হবে, বিশেষ করে আপনারা যারা মুক্তিযোদ্ধা, যারা বিশেষ কোনো দলের অনুসারী না। আমরা একটা দলের অনুসারী। আমরা একটা দল করি। পদ-পদবি আছে। যেকোনো সময় নির্বাচন হলে আমাদের প্রার্থীর পক্ষেই ভোট দিতেই হবে। কিন্তু আপনারা যারা দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না, যারা সাধারণ মানুষ তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেবেন। এই ব্যাপারে কোনো আবেদনও করব না। কারণ আপনাদের জ্ঞানের স্তর অনেক ওপরে।’
মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দীন দলু। মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলীর পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা উম্বাত আলী, আবুল কাশেম, মন্টু সরকার, মজিবর রহমান, আবদুল কাদের, সুজাউদ্দৌলা, মোজাফফর প্রমুখ।