মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা – Corporate Sangbad

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি: বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগে কুষ্টিয়া-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও ইসলামী বক্তা মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর নির্দেশে দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভিপি শামীম বাদী হয়ে সদর থানা আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বক্তব্যে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেন। এতে বিএনপি ও জিয়া পরিবারের মানহানি এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।
মামলাটি শুনানি শেষে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুমন কুমার কর্মকার অভিযোগ আমলে নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন।
জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এবং প্রয়াত এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ বক্তব্যে দল ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।