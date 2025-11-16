মুসলিম লীগের সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী পুনঃনির্বাচিত

ঢাকা: মুসলিম লীগের সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) নগরীর ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মুসলিম লীগের ৯ম জাতীয় কাউন্সিলে গৃহীত এক প্রস্তাবে এ কমিটি গঠন করা হয়।
উপস্থিত সকল কাউন্সিলর সমর্থন করায় পুরনো গঠনতন্ত্রের স্থলে তা দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়। কাউন্সিল অধিবেশন সভাপতি পদে জুবায়েদা কাদের চৌধুরী-কে পুনঃনির্বাচিত করে পরবর্তী ২১ কর্ম দিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার জন্য নবনির্বাচিত সভাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিনিয়র নেতৃবৃন্দর সঙ্গে পরামর্শ করে সভাপতি যে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করবেন তা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে বলে গণ্য হবে।
কাউন্সিল অধিবেশনে জুবায়েদা কাদের চৌধুরীর উদ্বোধনী বক্তব্যের পর বক্তৃতা করেন আব্দুল আজিজ হাওলাদার, আতিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আফতাব হোসেন মোল্লা, আনোয়ার হোসেন আবুড়ী, খান এ আসাদ, শেখ আব্দুল কাইয়ুম, খন্দকার জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার ওসমান গনি, মোহাম্মদ আলী।