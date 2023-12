মেট্রোরেলকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসব

ঢাবি করেসপন্ডেন্ট

ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে মেট্রোরেলকে স্বাগত জানিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে উৎসব করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। নাচ-গান-আনন্দ র‍্যালিসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা।

শনিবার (২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে দিনব্যাপী এই আয়োজনের শুরু হয়। ‘Metro at TSC : Thank You Sheikh Hasina’ শীর্ষক এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত।

সকালে বিজয়ের গান দিয়ে অনুষ্ঠানটি সূচনা ঘটে। পরে নাচ-গান-র‍্যালিসহ নানা আনুষ্ঠানিকতায় চলতে থাকে কর্মসূচি।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্ল্যাকার্ড, পোস্টার ও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী, রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আলপনা অঙ্কন, আর্ট ক্যাম্প, অ্যাকশন পেইন্টিং, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, রঙ্গ উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই আয়োজনের প্রথম পর্ব শেষে বিকাল ৪টায় শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব।



এই পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিভিত্তিক সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রের পারফরম্যান্স প্রদর্শন করছে।

এছাড়া সন্ধ্যা ৬টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের টিএসসি গেটসংলগ্ন উন্মুক্ত লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে ‘Hasina : A Daughter’s Tale’ চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবে।



কর্মসূচি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত বলেন, ‘টিএসসিতে, সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেট্রোরেলের আগমণকে স্বাগত জানিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেট্রোরেল উপহার দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।’

ডাকসু’র সাবেক এই সদস্য বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এই অসাধারণ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত। একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্ম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যে বিশ্বাস ও আস্থা সেটি আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবারো প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তরুণ প্রজন্মের এই উচ্ছ্বাস আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে বলে আমরা মনে করি।’



আয়োজকদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোছাদ্দেক বিল্লাহ বলেন, ‘আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, টিএসসিতে মেট্রোরেলের আগমণকে উৎসবমুখর পরিবেশে স্বাগত জানিয়েছি এবং একইসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মেট্রোরেল উপহার দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।’

সারাবাংলা/আরআইআর/এমও