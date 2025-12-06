মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে ঢাকায় আসবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

ঢাকা: মেডিকেল বোর্ড সবুজ সংকেত দিলেই বেগম খালেদা জিয়ার জন্য কাতারের রয়েল এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী। বিএনপির পক্ষ থেকে তিনিই কাতারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করছেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) তিনি বলেন, ‘ম্যাডামের মেডিকেল বোর্ড যখনই সিদ্ধান্ত নেবে, তখনই কাতারের রয়েল এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বাংলাদেশে আসবে। তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।’
তিনি আরও জানান, মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত দিলেই এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এসে বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাবে। কাতারের কর্তৃপক্ষ এ–সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে।
জার্মানি থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘জার্মানি থেকে অ্যাম্বুলেন্সের বিষয়টি ঠিক। আমরা নয়, কাতারের কর্তৃপক্ষই জার্মানি থেকে একটি অত্যাধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের প্রস্তুতি নিয়েছে।’
এনামুল হক চৌধুরী জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য সব আয়োজনই কাতারের রয়েল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে—এখানে তাদের কোনো বাড়তি ভূমিকা নেই।
এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনো তিনি ফ্লাই করার মতো সক্ষমতা অর্জন করেননি। ফলে লন্ডনে নেওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে। গত দুই দিনে মেডিকেল বোর্ড একাধিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছে। প্রতিদিনই বোর্ডের সভায় তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড তার চিকিৎসা পরিচালনা করছে। এই বোর্ডে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানও সদস্য হিসেবে রয়েছেন। তিনি শুক্রবার লন্ডন থেকে ঢাকায় এসে তার শাশুড়িকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।