সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
থাই নির্বাচনে অনুতিনের জয়, গণভোটে নতুন সংবিধানের পক্ষে রায় ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না মেস থেকে জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার Dhakshineswar Suresh scripts Davis Cup heroics as India stun Netherlands 3-2 | Tennis News কালিয়াকৈর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাকর্মীদের Kritika Kamra And Gaurav Kapur To Marry In March 2026; Rhea Chakraborty Says She ‘Still Believes In Love’ | Bollywood News আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয় চট্টগ্রাম-১৩ আসনে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের কুতুবদিয়ায় অগ্নিকাণ্ড আনুমানিক ক্ষতি ৪০ লক্ষ।। রাবি ট্যুরিস্ট ক্লাবের নেতৃত্বে জিহাদ-মারুফ
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

মেস থেকে জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৪ সময় দেখুন
মেস থেকে জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার


জবি: রাজধানীর সূত্রাপুর থানার কলতাবাজার এলাকায় একটি মেস থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম রাকিবা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে কলতাবাজার পানির পাম্প সংলগ্ন একটি মেস থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রাকিবার গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলায়।

সূত্রাপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, রাত ১০টার দিকে ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। এখন পর্যন্ত আমরা এ ঘটনার বিস্তারিত পাইনি। লাশের সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, রাকিবা আত্মহত্যা করেছেন। মেসের অন্য সদস্যরা এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেননি।

রাকিবা’র আপন ছোট ভাই নাঈম হোসেন জানান, রাকিবা’র সঙ্গে গতকাল রাতে সর্বশেষ কথা হয় তার মা’য়ের এবং সে তখন মেসে সম্পূর্ণ একা ছিল। সে তার মাকে জানায়, তার শরীর ভালো না, পরে কথা বলবে। এরপর আর বাড়ির কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। আজ তার মা বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, তার বান্ধবীদের জানায়। তখন তার বান্ধবীরা মেসে যায় এবং দরজা ভিতর থেকে বন্ধ পেলে – তারা সাহায্য নিয়ে দরজা ভেঙে ফেলে, এরপর রুমে রাকিবা’কে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। রাকিবা’র আগামীকাল বাড়ির যাওয়ার টিকিট ও কাটা ছিল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক বলেন, ‘আমি ঘটনা শুনেছি সঙ্গে সঙ্গেই। একজন সহকারী প্রক্টর ও সেখানে উপস্থিত হয়েছে, সূত্রাপুর থানার পুলিশ পাঠিয়েছি। তারা তদন্ত করছে। কি কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে এখনও জানা যায়নি।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাবি ট্যুরিস্ট ক্লাবের নেতৃত্বে জিহাদ-মারুফ

রাবি ট্যুরিস্ট ক্লাবের নেতৃত্বে জিহাদ-মারুফ

ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

জাকসু ভিপির ছাত্রদলে যোগদান

জাকসু ভিপির ছাত্রদলে যোগদান

‘মন্দিরের জায়গার ওয়াশরুম নির্মাণ’ খবরটি মিথ্যা ও বানোয়াট

‘মন্দিরের জায়গার ওয়াশরুম নির্মাণ’ খবরটি মিথ্যা ও বানোয়াট

রাজশাহী-২ আসনের ভোটারদের নিয়ে জরিপ প্রকাশ, এগিয়ে জামায়াত

রাজশাহী-২ আসনের ভোটারদের নিয়ে জরিপ প্রকাশ, এগিয়ে জামায়াত

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য

থাই নির্বাচনে অনুতিনের জয়, গণভোটে নতুন সংবিধানের পক্ষে রায়
থাই নির্বাচনে অনুতিনের জয়, গণভোটে নতুন সংবিধানের পক্ষে রায়
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
মেস থেকে জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
মেস থেকে জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
Dhakshineswar Suresh scripts Davis Cup heroics as India stun Netherlands 3-2 | Tennis News
Dhakshineswar Suresh scripts Davis Cup heroics as India stun Netherlands 3-2 | Tennis News
কালিয়াকৈর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাকর্মীদের
কালিয়াকৈর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাকর্মীদের
Kritika Kamra And Gaurav Kapur To Marry In March 2026; Rhea Chakraborty Says She ‘Still Believes In Love’ | Bollywood News
Kritika Kamra And Gaurav Kapur To Marry In March 2026; Rhea Chakraborty Says She ‘Still Believes In Love’ | Bollywood News
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়
চট্টগ্রাম-১৩ আসনে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের
চট্টগ্রাম-১৩ আসনে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের
কুতুবদিয়ায় অগ্নিকাণ্ড আনুমানিক ক্ষতি ৪০ লক্ষ।।
কুতুবদিয়ায় অগ্নিকাণ্ড আনুমানিক ক্ষতি ৪০ লক্ষ।।
রাবি ট্যুরিস্ট ক্লাবের নেতৃত্বে জিহাদ-মারুফ
রাবি ট্যুরিস্ট ক্লাবের নেতৃত্বে জিহাদ-মারুফ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST