মৌলভীবাজারে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রার্থীকে শোকজ

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা ও জুড়ী) আসনে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ রিয়াজ উদ্দিনকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে শোকজ করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় শোকজ নোটিশটি অভিযুক্ত প্রার্থীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌলভীবাজার যুগ্ম ও জেলা দায়রা জজ ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরী আগামী সোমবার(১২ই জানুয়ারি ) বেলা ১১ টায় জাপা প্রার্থীকে তার কার্যালয়ে স্বশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, আহমেদ রিয়াজ উদ্দিন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী এলাকা-২৩৫ মৌলভীবাজার-১(বড়লেখা ও জুড়ী) সংসদীয় আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে তিনি গত ৭ই জানুয়ারী বড়লেখা উপজেলার ৪ নং উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের রশিদাবাদ চা বাগানে গিয়ে প্রতীকসহ লিফলেট বিতরণ করেন ও তার পক্ষে ভোট চেয়েছেন এবং প্রচারণার ভিডিও পরদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোষ্ট করেন। যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ লঙ্ঘিত হয়েছে। এজন্য তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা হবে না তৎমর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।
জাতীয় পার্টির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আহমেদ রিয়াজ উদ্দিন জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় বড়লেখা থানার এসআই সুব্রত কুমার দাস শোকজ নোটিশ তার কাছে হস্তান্তর করেছেন। তার দাবি তিনি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি। লিফলেট বিতরণ ও ভোট চাওয়ার ভিডিও ক্লিপটি এবারের নির্বাচনের নয়, তা ২০২৪ইং সালের নির্বাচনের প্রচারণার সময়ের ধারন করা ফুটেজ।