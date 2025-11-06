বৃহস্পতিবার, ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৪১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Sonakshi Sinha’s Jatadhara Is ‘Emotionally Challenging’, Producer Prerna Arora Opens Up On Film | Bollywood News Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Ahmedabad could host 2026 T20 World Cup; final at Narendra Modi Stadium | Cricket News Neil Bhatt, Aishwarya Sharma Officially File For Divorce 4 Years After Wedding? | Exclusive | Television News মৎস্যভবন মোড়ে আটকানো হলো ৮ দলের গণমিছিল Watch: Novak Djokovic breaks down during tribute to former mentor, his ‘tennis father’ | Tennis News ‘Perfect Fit’: Pritam On Zohran Mamdani Ending Victory Speech With Dhoom Machale | Bollywood News India women’s coach Amol Muzumdar reveals the team’s ‘manifestation’ from June in meeting with PM Modi | Cricket News ‘গণতন্ত্র সুসংহত করতে নেয়া পদক্ষেপ সংবিধানের কাঠামো পরিপন্থি হবে না’ – Corporate Sangbad ‘How Will Nawazuddin Siddiqui Play This Role?’: Anurag Kashyap Explains Why Gangs Of Wasseypur Was Nearly Shelved | Bollywood News মহাকাশের ধ্বংসাবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ‘শেনঝু-২০’, ৩ নভোচারীর ফেরা অনিশ্চিত
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মৎস্যভবন মোড়ে আটকানো হলো ৮ দলের গণমিছিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
মৎস্যভবন মোড়ে আটকানো হলো ৮ দলের গণমিছিল


ঢাকা: রাজধানীর মৎস্যভবন মোড়ে পুলিশ বেরিকেড দিয়ে আটটি ইসলামী দলের সমমনা গণমিছিল থামিয়েছে। মিছিলের কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে পরে যমুনার দিকে যেতে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ছিল এই দলগুলোর। নেতাকর্মীরা বেলা ১১টার দিকে পুরানা পল্টন মোড়ে ভিন্ন ভিন্ন মিছিল নিয়ে জড়ো হন এবং সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

সমাবেশ শেষে কয়েক হাজার নেতাকর্মী গণমিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাব, জাতীয় ঈদগাহ মোড় হয়ে মৎস্যভবন মোড় পর্যন্ত যান। আগে থেকে মৎস্যভবন মোড় থেকে যমুনা অভিমুখী সড়কে বেরিকেড দিয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশের বাধায় মিছিল সেখানে থেমে যায়। পরে সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে কথোপকথনের পর কিছু নেতাকে যমুনার দিকে পাঠানো হয়, যারা প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি পৌঁছে দেন। যমুনার গেটে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল স্মারকলিপিটি সাংবাদিকদের সামনে পড়ে শোনান।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারি সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ, মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, খেলাফত আন্দোলনের ইউসূফ সাদেক, জাগপার মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল হক চাঁন, নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহারসহ আট দলের সিনিয়র নেতারা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Sonakshi Sinha’s Jatadhara Is ‘Emotionally Challenging’, Producer Prerna Arora Opens Up On Film | Bollywood News

Sonakshi Sinha’s Jatadhara Is ‘Emotionally Challenging’, Producer Prerna Arora Opens Up On Film | Bollywood News

Neil Bhatt, Aishwarya Sharma Officially File For Divorce 4 Years After Wedding? | Exclusive | Television News

Neil Bhatt, Aishwarya Sharma Officially File For Divorce 4 Years After Wedding? | Exclusive | Television News

‘Perfect Fit’: Pritam On Zohran Mamdani Ending Victory Speech With Dhoom Machale | Bollywood News

‘Perfect Fit’: Pritam On Zohran Mamdani Ending Victory Speech With Dhoom Machale | Bollywood News

‘গণতন্ত্র সুসংহত করতে নেয়া পদক্ষেপ সংবিধানের কাঠামো পরিপন্থি হবে না’ – Corporate Sangbad

‘গণতন্ত্র সুসংহত করতে নেয়া পদক্ষেপ সংবিধানের কাঠামো পরিপন্থি হবে না’ – Corporate Sangbad

‘How Will Nawazuddin Siddiqui Play This Role?’: Anurag Kashyap Explains Why Gangs Of Wasseypur Was Nearly Shelved | Bollywood News

‘How Will Nawazuddin Siddiqui Play This Role?’: Anurag Kashyap Explains Why Gangs Of Wasseypur Was Nearly Shelved | Bollywood News

মহাকাশের ধ্বংসাবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ‘শেনঝু-২০’, ৩ নভোচারীর ফেরা অনিশ্চিত

মহাকাশের ধ্বংসাবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ‘শেনঝু-২০’, ৩ নভোচারীর ফেরা অনিশ্চিত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST