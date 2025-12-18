যারা আগুন দিচ্ছে, তারা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী: আসিফ

ঢাকা: ওসমান হাদি ভাইয়ের মৃত্যুর খবরের পর যারা আগুন দিচ্ছে তারা জুলাইয়ের কেউ নয়, এরা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।
আসিফ মাহমুদ বলেন, হাদি ভাই আমাদের গঠনমূলক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লড়াই করতে শিখিয়েছেন। আগুন, সন্ত্রাস হাদি ভাইয়ের পথ নয়।
তিনি বলেন, যারা আগুন দিচ্ছে তারা জুলাইয়ের কেউ নয়। এরা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী। হাদি ভাইয়ের লড়াইকে বিতর্কিত করতে মাঠে নামা অনুপ্রবেশকারী। হাদির জন্য বিভাজন নয় ঐক্য চাই।
এদিন, রাত সাড়ে ৯টার পর ওসমান হাদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এবং ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজ থেকে হাদির মারা যাওয়ার খবর জানানো হয়। ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ভারতীয় আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় মহান বিপ্লবী ওসমান হাদিকে আল্লাহ শহিদ হিসেবে কবুল করেছেন।
এর আগে, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে গত সোমবার সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। আর আজ তিনি মারা গেলেন। তবে এই ঘটনায় প্রধান আসামি ফয়সালকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি আইনশৃংখলা বাহিনী।