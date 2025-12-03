যারা নিজেদের জন্য রাজনীতি করে তারা পালিয়ে যায়: মঈন খান

ঢাকা: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, যারা ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করেন তারা সুযোগ পেলেই দেশ থেকে পালিয়ে যান।
গত বছরের ৫ আগস্টের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘যারা নিজেদের জন্য রাজনীতি করে তারা পালিয়ে যায়; কিন্তু দেশনেত্রী খালেদা জিয়া রাজনীতি করেছেন কোটি মানুষের জন্য।’
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় জাতীয়তাবাদী পল্লি চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
মঈন খান বলেন, ‘খালেদা জিয়া আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই মিথ্যা মামলায় হাজির হয়ে জেল খাটেন। তিনি কখনো রাজপ্রাসাদে থেকে রাজনীতি করেননি। স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াই করেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আজ জাতি তার জন্য উৎকণ্ঠায় আছে, তার সুস্থতার জন্য সবাই দোয়া করছে।’
অনুষ্ঠানে বক্তারা অভিযোগ করেন—আওয়ামী লীগ সরকারের ‘প্রতিহিংসার রাজনীতি’র শিকার হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন।
গত ২৩ নভেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বেগম খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে।