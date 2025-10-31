যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সমাধান করে নির্বাচনের দিকে চলুন: মির্জা ফখরুল

ঢাকা: দেশের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও জটিল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সমস্যার সমাধান করে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলুন। জনগণের কাছে যাওয়ার সুযোগ দিন।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গণসংহতি আন্দোলনের জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এর আগে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ফখরুল বলেন, ‘আজকের যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা অন্তর্বর্তী সরকারই তৈরি করেছে। তারা জনগণের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।’
তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে নয় মাস আলোচনার পর ঐকমত্য কমিশন কিছু বিষয়ে একমত হলেও, আমাদের দেওয়া নোট অব ডিসেন্ট (অসম্মতির নোট) চূড়ান্ত সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমরা ভরসা করেছিলাম সরকার ও কমিশনের ওপর, কিন্তু তারা জনগণকে প্রতারিত করেছে।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার ও ঐকমত্য কমিশন যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, আমি বিশ্বাস করি এই সংকটও কেটে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ কখনও পরাজয় বরণ করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তবে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার দায়িত্ব সরকারেরই।’
তিনি বলেন, ‘অতীতেও আমরা আপনাদের পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব। কিন্তু নিজেরা যে সমস্যার জটিলতা তৈরি করেছেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ।’
মির্জা ফখরুল জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করি, মতপার্থক্য আছে — কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে সবাইকে এক হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সবার আগে বাংলাদেশ। সব ষড়যন্ত্র ও বিভাজন রুখে দিতে হবে।’
তিনি গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি-এর প্রশংসা করে বলেন, ‘জোনায়েদ সাকির সঙ্গে প্রথম দেখাতেই তার দৃঢ়তা দেখে বুঝেছিলাম, সে সত্যিই পরিবর্তন চায়। তার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।’
নির্বাচন প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচন বিএনপি চায়। কিন্তু একটি মহল সেই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই— বিএনপি সংস্কারের দল, তবে সেই সংস্কার হতে হবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে।’
গণভোটের বিষয়ে তিনি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগে কোনো গণভোটের সুযোগ নেই। আমরা দুই ব্যালটে একসঙ্গে ভোট দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা সবসময়ই সংস্কারের পক্ষে। কিন্তু সেই সংস্কার হতে হবে অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। ঐকমত্য কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে জুলাই সনদের চূড়ান্ত সংস্করণে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা আমাদের সঙ্গে করা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বৃষ্টি উপেক্ষা করে জুলাই সনদে সই করেছিলাম, ভেবেছিলাম এটি হবে একটি নতুন সূচনা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেখানে আমাদের মূল মতামত বাদ দিয়ে নতুন করে একটি আলাদা সনদ তৈরি করা হয়েছে।’
ফখরুল বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের আস্থা হারিয়েছে। তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও গণভিত্তিক সিদ্ধান্ত—সবকিছুই এখন প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা চাই তারা এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধানে আসুক।’
তিনি আহ্বান জানান, ‘সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে—যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সমস্যার সমাধান করুন। যাতে সবাই একসঙ্গে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারে।’