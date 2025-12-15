যুক্তরাজ্যের দুই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন সেনা অফিসার ক্যাডেট রিফাত

ঢাকা: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার ক্যাডেট সাকিব আহসান রিফাত যুক্তরাজ্যের রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমি স্যান্ডহার্স্ট (আরএমএএস) থেকে ‘ইন্টারন্যাশনাল সোর্ড অব অনার’ এবং ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড’ নামক দুটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্রিটিশ হাইকমিশন জানায়, অফিসার ক্যাডেট সাকিব আহসান রিফাত রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্ট (আরএমএএস) থেকে সফলভাবে তার সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে আর্মি ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল নিক কাউলি ওবিই তার হাতে স্যান্ডহার্স্ট মেডেল তুলে দেন।
প্রসঙ্গত: বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো অফিসার ক্যাডেট এ দুই আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হলেন। ৪০টি দেশের প্রায় ২০০ ক্যাডেটের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে অফিসার ক্যাডেট রিফাত অসাধারণ নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।