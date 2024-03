যেভাবে জানা যাবে ঢাবি ভর্তির ফল

ঢাবি করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ফল ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একই দিনে চার ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।

বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে একযোগে চার ইউনিটের ফলাফল ঘোষণা করেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদভুক্ত ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া, বিজ্ঞান অনুষদে ৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত ইউনিটে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ ও চারুকলা অনুষদভুক্ত ইউনিটে পাস করেছে ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ডের নাম, পাসের সন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নম্বরের মাধ্যমে https://admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন।

এ ছাড়া, টেলিটক, রবি, এয়ারটেল ও বাংলালিংক মোবাইল নম্বর থেকে ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’র জন্য DU ALS <roll no>, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’র জন্য DU SCI <roll no>, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’র জন্য DU BUS <roll no> এবং ‘চারুকলা ইউনিট’র জন্য DU FRT <roll no> টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করে ফিরতি SMS-এ ফলাফল জানা যাবে।

সারাবাংলা/আরআইআর/পিটিএম