যে ভুলে বন্ধ হতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ!

বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। তবে কিছু ভুলের কারণে হঠাৎ করেই স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট। আসুন জেনে নেই আপনার যে ভুলের কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট-
তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ব্যবহার:
জিবি হোয়াটসঅ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ প্লাস বা অন্য তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ব্যবহার করলে হোয়াটসঅ্যাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গ হয় এবং ম্যালওয়্যারের ঝুঁকি বাড়ে। এমন অ্যাপের ব্যবহার শনাক্ত হলে নম্বর স্থায়ীভাবে ব্যান হতে পারে।
ক্ষতিকর কনটেন্ট শেয়ার করা:
অপমানজনক বার্তা, হুমকি, ব্ল্যাকমেইল, ঘৃণা ছড়ানো বা অন্য কারও পরিচয়ে মেসেজ পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপের নিয়ম লঙ্ঘন। একাধিক রিপোর্ট পেলে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে পারে।
অতিরিক্ত মেসেজ বা বারবার ফরোয়ার্ড:
যদি অপরিচিত ব্যবহারকারীদের বারবার মেসেজ পাঠানো হয়, একই বার্তা বারবার ফরোয়ার্ড করা হয় বা অচেনা মানুষকে গ্রুপে যুক্ত করা হয়, সিস্টেম তা স্প্যাম হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। একাধিক রিপোর্টের কারণে স্থায়ী ব্যান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা:
প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ সাধারণত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেয়। কিন্তু সতর্কবার্তার পরও নিয়ম ভঙ্গ করলে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।