রংপুরে ৩২ আসনের ১৫টিতে জয়ের আশা জাপার

রংপুর: একসময় যে রংপুর বিভাগ ছিল ‘লাঙ্গলের ঘাটি’, সময়ের আবর্তে বারবার সেই ঘাঁটিতে নেমেছে ধস। তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সেই পুরোনো রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র পুনরুদ্ধারে আবারও মরিয়া হয়ে উঠেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। এবার কোনো জোট নয়, একক শক্তিতে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে দলটি। এই নির্বাচনে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের কঠিন পরীক্ষা দেবে দলটি। এমন সিদ্ধান্তে রংপুরজুড়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন করে নির্বাচনি আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, জাতীয় পার্টি ইতোমধ্যে সারা দেশে ৩৪৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রংপুর বিভাগের ৩৩টি আসনের মধ্যে ৩২টিতেই প্রার্থী দিয়েছে তারা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যাশা-নির্বাচনি পরিবেশ সুষ্ঠু ও সমান সুযোগের হলে রংপুর বিভাগ থেকে অন্তত ১২ থেকে ১৫টি আসনে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব।
‘আধা বিএনপি-আধা আ.লীগ’ তকমা ছেঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা
দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে জাতীয় পার্টির রাজনীতিকে ঘিরে একটি বড় অভিযোগ ছিল, দলটি কখনও বিএনপির ছায়ায়, কখনও আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি হিসেবে রাজনীতি করেছে। এবার সেই পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি ‘এরশাদপন্থী’ পরিচয়ে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে দলটি।
জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রংপুর মহানগর সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসির বলেন, “দীর্ঘ ১৮ বছর পর জাতীয় পার্টি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ২৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পেরেছে। আমরা আর কোনো দলের আজ্ঞাবহ হয়ে রাজনীতি করতে চাই না। ‘আধা বিএনপি-আধা আওয়ামী লীগ’ লাইন থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। এখন আমাদের দলে কোনো বিএনপি বা আওয়ামীপন্থী নেতা নেই—সবাই এরশাদপন্থী।”
দলের এক শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ‘বিএনপির সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ হলেও আমরা আপাতত কোনো দলের সঙ্গে জোট করছি না। তারা ২০টি আসন দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা রাজি হইনি। তবে বিএনপি চায় জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকুক।’
এই নেতা বলেন, যদি জাপার প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারে এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয় আসন্ন নির্বাচনে আমরা ভালো ফল করব।
জাপার রংপুরে প্রার্থী কৌশল
রংপুর জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আজমল হোসেন লেবু জানান, ‘জেলার ছয়টি আসনেই শক্তিশালী ও পরিচিত মুখকে প্রার্থী করা হয়েছে। রংপুর-৩ আসনে আবারও লড়বেন দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। এছাড়া, রংপুর-১: ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী, রংপুর-২: সাবেক এমপি আনিস মন্ডল, রংপুর-৪: মাহবুবার রহমান ও রংপুর-৫: ফকরুজ্জামান জাহাঙ্গীর—সবাই জনপ্রিয়। আমরা আশা করছি, ছয়টির মধ্যে অন্তত চারটিতে জয়লাভ করব।’
এদিকে, দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফিরে আসা সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা লালমনিরহাট-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘দল আমাকে বিশ্বাস করেছে। হাতীবান্ধার মানুষ আমাকে চেনে—ভালো ফল করব বলে আশা করি।’
ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস
জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী গাইবান্ধার দুটি আসনে প্রার্থী হওয়ায় বিভাগজুড়ে আলোচনা আরও বেড়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জাপার একক লড়াই রংপুর বিভাগে বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক হারুন অর রশীদ চৌধুরী বলেন, ‘রংপুরের ভোটার মূলত গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। এখানে স্থানীয় প্রভাব ও ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা বড় ভূমিকা রাখে। জাতীয় পার্টি যদি সেই জায়গায় ঠিকভাবে খেলতে পারে, তাহলে চমক দেখানোর সুযোগ আছে।’