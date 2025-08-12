রক ফিউশনে পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায়ের চার দশকের উদযাপন! কবে হবে? জেনে নিন Celebrating Pandit Shuven Chatterjee’s four decades in rock fusion | বিনোদন

Last Updated:
পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায় চার দশকের উদযাপন মঞ্চে রক ফিউশন নিয়ে হাজির হবেন রূপম, সিধু, জোজো, নিকিতা, সুরজিৎ, অমিত দত্ত-সহ আরও শিল্পীরা।
কলকাতা সঙ্গীতের একটি ঐতিহাসিক সন্ধ্যার সাক্ষী হতে চলেছে কারণ গানে ফিউশনে– সিজন ৩: রক ফিউশন নিয়ে আগামী ১৬ই আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা থেকে নজরুল মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে চলেছে। অ্যালগোস ইভেন্টস অ্যান্ড ডেকোর এর ভাবনায়, পরিকল্পনায়, পরিচালনায় এই সিজনে ফিউশন সঙ্গীতে পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত যাত্রার চল্লিশটি গৌরবময় বছর উদযাপন করা হবে – একটি ঐতিহ্য যা আধুনিক অভিব্যক্তির সঙ্গে ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে সংযুক্ত করবে।
রক ফিউশন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং রকের সঙ্গে বিশ্ব সঙ্গীতের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণের ফসল যা রূপম ইসলাম, নিকিতা গান্ধী, সিধু, জোজো, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং অমিত দত্তের মতো বিভিন্ন ধারার সেরা সঙ্গীতজ্ঞদের এক মঞ্চে একত্রিত করবে। রক মিউজিকের সঙ্গে প্রাচীন রাগগুলিকে একত্রিত করার সাহসী এই প্রয়াস, এই সিজনটিকে একটি কনসার্টের চেয়েও বেশি কিছু রূপ দিতে চলেছে।
এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছে অ্যালগোস ইভেন্টস অ্যান্ড ডেকোর অ্যান্ড কোং, জেপি গ্রুপ এবং সাইনি গ্রুপের সহযোগিতায়। কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের জন্য এই আয়োজন এক অনন্য অভিজ্ঞতা তৈরি করার লক্ষ্যে প্রস্তুত।
পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায় বললেন, ” আমি নিশ্চিত এর অনন্য থিম, তারকাখচিত পরিবেশনা এবং মনোমুগ্ধকর আয়োজনের মাধ্যমে রক ফিউশন কলকাতায় লাইভ কনসার্টের অভিজ্ঞতা দর্শকদের ভালো লাগবে এবং সংগীতপ্রেমীরা খুব উপভোগ করবেন এই কনসার্ট।”
