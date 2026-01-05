রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় নিজ বাড়ির অদূরে যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের অলিমিয়াহাট এলাকার সিকদার পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মুহাম্মদ জানে আলম সিকদার (৪৮) সিকদার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি রাউজান উপজেলা যুবদলের সদস্য এবং পূর্ব গুজরা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে।
নিহত জানে আলম রাউজান থেকে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও দলটির সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। অবশ্য একই আসনে বিএনপি আরেক কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম আকবর খোন্দকারকেও মনোনয়ন দিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, পূর্ব গুজরা পুলিশ তদন্তকেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে সিকদার পাড়া গ্রামে বাড়ির অদূরে দাঁড়ানো জানে আলমকে মুখোশ পরা তিন যুবক মোটরসাইকেলে গিয়ে গুলি করেন। এর পর তারা আবার দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান।
গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গিয়ে জানে আলমকে বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে রাউজান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম সারাবাংলাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’