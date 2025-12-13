রাখাইনে হাসপাতালে বোমা হামলার নিন্দা জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা: মিয়ানমারের রাখাইনে একটি হাসপাতালে সাম্প্রতিক বোমা হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাখাইনে একটি হাসপাতালে বোমা হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ এবং রাখাইন রাজ্যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন ও সহিংসতার সাম্প্রতিক বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।
একই সাথে হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।
বাংলাদেশ আরও জানিয়েছে, বেসামরিক নাগরিক এবং বেসামরিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কোনও পার্থক্য ছাড়াই রক্ষা করার গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং রোহিঙ্গা ও রাখাইনসহ সকল সম্প্রদায়কে সহিংসতা থেকে রক্ষা করা উচিত।