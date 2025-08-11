রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের ১৩ সদস্যদের পৌর কমিটি গঠন: সভাপতি উদয়ন বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

আহমদ বিলাল খান
‘বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যে অবসান চাই’ স্লোগান নিয়ে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগষ্ট) সকাল ১১টায় রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সর্বসম্মতি ক্রমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট রাঙামাটি পৌরসভা কমিটি গঠন করা হয়।
পৌর কমিটিতে সভাপতি উদয়ন বড়ুয়া, সহ সভাপতি সনেট চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া নিখিল, যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবেট বড়ুয়া, অর্থ সম্পাদক সুমন বড়ুয়া, যুব বিষয়ক সম্পাদক সম্রাট বড়ুয়া, ক্রীড়া বিষযক সম্পাদক পিন্টু বড়ুয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ক্যামি বড়ুয়া, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক রিকি বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য সজল বড়ুয়া,দুকুল বড়ুয়া (দুলু), জুয়েল বড়ুয়া, সোহেল বড়ুয়া ও জয়া বড়ুয়া ।
এসসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বুলবুল চৌধুরী, সহ সভাপতি নয়ন বিকাশ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক অপু বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক তপু বড়ুয়া, অর্থ যুব বিষয়ক সম্পাদক তেমিয় বড়ুয়া, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক দেবদত্ত মুৎসুদ্দী, দপ্তর সম্পাদক রুবেল বড়ুয়া প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।
উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি পৌরসভা কমিটি ৩ বছরের জন্য গঠন করা হয়।