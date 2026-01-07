বৃহস্পতিবার, ০৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৪:১২ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

রাজধানীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: রাজধানীর তেজগাঁও থানার তেজতুরী বাজারে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৮টার দিকে তেজতুরী বাজার এলাকায় বসুন্ধরা সিটির পেছনে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় মুছাব্বিরকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার পেটে তিন রাউন্ড গুলি লেগেছিল।

এ ঘটনায় আবু সুফিয়ান মাসুদ নামের আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনিও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বলে জানা গেছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের এডিসি ফজলুল করিম গণমাধ্যমকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুজনকে গুলি করা হয়েছে। আজিজুর রহমান মুছাব্বির মারা গেছেন। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য বিআরবি হাসপাতাল থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হবে।’

এ ঘটনার পর সন্ত্রাসীদের ধরতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।





