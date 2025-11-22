রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন

ঢাকা: রাজধানীর বকশিবাজারে আলিয়া মাদরাসায় মিলাদ মাহফিল চলাকালে শিক্ষার্থীদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অনেকেই আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১০টার পর এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল বলেন, ‘কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভেতরে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন। আমি এবং ওসি গিয়ে সবাইকে শান্ত থাকতে বলি কিন্তু কেউ কোনো কথা শুনেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।’
চকবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল খায়ের বলেন, ‘মিলাদ মাহফিল চলাকালে কোনো একটা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে।’