রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা! পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত ৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘গুর পরব’ জামায়াত নেতার শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে কপ৩০-এ অচলাবস্থা রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন


ঢাকা: রাজধানীর বক‌শিবাজা‌রে আলিয়া মাদরাসায় মিলাদ মাহ‌ফিল চলাকা‌লে শিক্ষার্থী‌দের দুই গ্রুপের ম‌ধ্যে সংঘ‌র্ষের ঘটনা ঘ‌টে‌ছে। এ ঘটনায় অনেকেই আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

শ‌নিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১০টার পর এই সংঘ‌র্ষের ঘটনা ঘ‌টে। খবর পে‌য়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল বলেন, ‘কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভেতরে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন। আমি এবং ওসি গিয়ে সবাইকে শান্ত থাকতে বলি কিন্তু কেউ কোনো কথা শুনেনি। প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।’

চকবাজার থানার প‌রিদর্শক (তদন্ত) আবুল খা‌য়ের ব‌লেন, ‘মিলাদ মাহ‌ফিল চলাকা‌লে কো‌নো একটা বিষ‌য় নি‌য়ে শিক্ষার্থী‌দের দুই প‌ক্ষের ম‌ধ্যে ধাওয়া-পাল্টা হ‌য়ে‌ছে। খবর পে‌য়ে পু‌লিশ এসে‌ছে। বর্তমা‌নে প‌রি‌স্থি‌তি শান্ত আছে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাবি বন্ধ ঘোষণা

৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাবি বন্ধ ঘোষণা

রোববার ঢাবিতে সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

রোববার ঢাবিতে সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ৪৭তম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ৪৭তম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাবিতে রেললাইন অবরোধ

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাবিতে রেললাইন অবরোধ

‘যাদের অর্ডারে একসময় ফাঁসি হয়েছে, আজ তাদের ফাঁসি হতে যাচ্ছে’

‘যাদের অর্ডারে একসময় ফাঁসি হয়েছে, আজ তাদের ফাঁসি হতে যাচ্ছে’

রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক

রাবি প্রেসক্লাবের বর্ষসেরা রিপোর্টার হলেন ৮ সাংবাদিক

টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা!
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা!
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা
বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ
বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ
কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক
কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক
কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত
দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত
৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘গুর পরব’
৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘গুর পরব’
জামায়াত নেতার শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
জামায়াত নেতার শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে কপ৩০-এ অচলাবস্থা
জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে কপ৩০-এ অচলাবস্থা
রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST