রাজনীতি থেকে অবসরে শমসের মবিন চৌধুরী

ঢাকা: প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও কূটনীতিক শমসের মবিন চৌধুরী বীর বিক্রম রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বর্তমানে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দলের মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘শারীরিক কারণে আমি শমসের এম চৌধুরী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির সব পদ থেকে পদত্যাগ করিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হইল।’
শমসের মবিন চৌধুরীর পেশাগত ক্যারিয়ার ছিল বৈচিত্র্যময়। সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কূটনীতিতে যুক্ত হন। বিএনপি–জামায়াত জোট সরকারের আমলে তিনি পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন।
চাকরি থেকে অবসরে এসে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং দ্রুতই দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। এরপর ২০১৮ সালের অক্টোবরে তিনি বিকল্পধারা বাংলাদেশে যোগ দিয়ে দলের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হন।
২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিকল্পধারা ত্যাগ করে তিনি তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেন এবং একই দিনে চেয়ারপারসন হিসেবে মনোনীত হন।
সাম্প্রতিক চিঠিতে ঘোষণা অনুযায়ী, তার রাজনৈতিক অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে।