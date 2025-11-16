সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Daboo Malik Blames Himself For Amaal Mallik’s Anger: ‘I Was Temperamental, He Saw The Worst In Me’ | Exclusive | Bollywood News IND vs PAK: Naman Dhir stares back at Pakistani bowler following aggressive send-off – Watch Rekha Set For Comeback, Says Vijay Varma: ‘Manish Malhotra Wanted To Offer Her Gustaakh Ishq But…’ | Exclusive | Bollywood News Jannik Sinner downs Carlos Alcaraz to cap turbulent season with historic ATP Finals crown | Tennis News Rajinikanth, Nandamuri Balakrishna To Receive Special Tribute At IFFI Closing Ceremony | Regional Cinema News জবির উদীচীতে গাঁজার আসর, ব্যবস্থার নিতে অভিযোগ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে আগুন রাবিতে শাস্তিপ্রাপ্ত-ড্রপ আউট ছাত্রলীগ নেতাকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ! রাজনীতি থেকে অবসরে শমসের মবিন চৌধুরী Mahesh Babu Works For 8 Hours, Says SS Rajamouli; Tanishk Bagchi Takes A Break From Social Media | Telugu Cinema News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

রাজনীতি থেকে অবসরে শমসের মবিন চৌধুরী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২৮ সময় দেখুন
রাজনীতি থেকে অবসরে শমসের মবিন চৌধুরী


ঢাকা: প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও কূটনীতিক শমসের মবিন চৌধুরী বীর বিক্রম রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বর্তমানে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দলের মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘শারীরিক কারণে আমি শমসের এম চৌধুরী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির সব পদ থেকে পদত্যাগ করিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হইল।’

শমসের মবিন চৌধুরীর পেশাগত ক্যারিয়ার ছিল বৈচিত্র্যময়। সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কূটনীতিতে যুক্ত হন। বিএনপি–জামায়াত জোট সরকারের আমলে তিনি পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন।

চাকরি থেকে অবসরে এসে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং দ্রুতই দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। এরপর ২০১৮ সালের অক্টোবরে তিনি বিকল্পধারা বাংলাদেশে যোগ দিয়ে দলের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হন।

২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিকল্পধারা ত্যাগ করে তিনি তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেন এবং একই দিনে চেয়ারপারসন হিসেবে মনোনীত হন।

সাম্প্রতিক চিঠিতে ঘোষণা অনুযায়ী, তার রাজনৈতিক অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Daboo Malik Blames Himself For Amaal Mallik’s Anger: ‘I Was Temperamental, He Saw The Worst In Me’ | Exclusive | Bollywood News

Daboo Malik Blames Himself For Amaal Mallik’s Anger: ‘I Was Temperamental, He Saw The Worst In Me’ | Exclusive | Bollywood News

Rekha Set For Comeback, Says Vijay Varma: ‘Manish Malhotra Wanted To Offer Her Gustaakh Ishq But…’ | Exclusive | Bollywood News

Rekha Set For Comeback, Says Vijay Varma: ‘Manish Malhotra Wanted To Offer Her Gustaakh Ishq But…’ | Exclusive | Bollywood News

Rajinikanth, Nandamuri Balakrishna To Receive Special Tribute At IFFI Closing Ceremony | Regional Cinema News

Rajinikanth, Nandamuri Balakrishna To Receive Special Tribute At IFFI Closing Ceremony | Regional Cinema News

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে আগুন

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে আগুন

Mahesh Babu Works For 8 Hours, Says SS Rajamouli; Tanishk Bagchi Takes A Break From Social Media | Telugu Cinema News

Mahesh Babu Works For 8 Hours, Says SS Rajamouli; Tanishk Bagchi Takes A Break From Social Media | Telugu Cinema News

Tara Sutaria Kicks Off Pre-Birthday Celebration In Maldives, Shares Glimpses From Her Vacay | Bollywood News

Tara Sutaria Kicks Off Pre-Birthday Celebration In Maldives, Shares Glimpses From Her Vacay | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST