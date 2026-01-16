রাজশাহীতে প্রতিবন্ধী কিশোরী ধর্ষণের শিকার

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহীর জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীতে এক বাক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১২) ধর্ষণের অভিযোগে ওসমান গনি ওরফে ফুয়াদ (৪০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরের কাটাখালী থানার হরিয়ান পূর্বপাড়া এলাকায় তার বাড়ি। বুধবার দিবাগত রাতে কাটাখালী থানা-পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।
এর আগে রাতেই তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করেন ভুক্তভোগী কিশোরীর মা। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, বুধবার সকালে বাক প্রতিবন্ধী মেয়েকে বাড়িতে রেখে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে গিয়েছিলেন। দুপুরে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন, অভিযুক্ত যুবক তার মেয়েকে ধর্ষণ করছে। তখন তিনি চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যায়।
বৃহস্পতিবার সকালে কাটাখালী থানার ডিউটি অফিসার ওমর ফারুক জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারেও পাঠানো হয়েছে।